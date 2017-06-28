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Губернатор: Иркутская область является лидером по темпу сокращения госдолга

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28 июня, 15:10 UTC+3

Объем промышленного производства в 2016 году вырос на 5,7% к уровню 2015 года и, прежде всего, за счет отраслей региона, ориентированных на экспорт

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Благодаря росту экономики и доходной части бюджета Иркутская область является лидером по темпу сокращения госдолга. Об этом сообщил глава региона Сергей Левченко, подводя итоги работы правительства за 2016 год.

"Область и сейчас продолжает оставаться лидером среди субъектов РФ по темпу сокращения государственного долга, который по итогам 2016 года сохранен на экономически безопасном уровне (17,7% от доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений) и на 1 января 2017 года составил 18,8 млрд рублей. При этом экономия расходов на обслуживание долга составила 993,6 млн рублей от первоначально утвержденного бюджета на 2016 год", - сказал он, отметив, что это происходит благодаря активизации экономической деятельности в регионе и увеличению доходной части бюджета.

В своем выступлении на заседании областного парламента Сергей Левченко также отметил рост внутреннего регионального продукта (ВРП) в 2016 году на 4,9% по сравнению с годом ранее. По его словам, по этому показателю Иркутская область заняла второе место среди субъектов Сибирского федерального округа. Наибольшую долю в структуре ВРП имеет добыча полезных ископаемых - 25,9%.

Губернатор сообщил, что объем промышленного производства в 2016 году вырос на 5,7% по отношению к 2015 году и, прежде всего, за счет отраслей, ориентированных на экспорт.

"По данному показателю Иркутская область опередила среднероссийский показатель на 4,6 процентных пункта. То, что рост не случайный, подтверждают данные статистики за первые пять месяцев 2017 года: обрабатывающие производства в целом увеличили объем продукции на 12,6%. Химическое производство увеличилось в 1,7 раза, деревообработка, производство одежды, прочей неметаллической минеральной продукции, прочих транспортных средств и оборудования - на 17-21%. То есть мы имеем очень позитивную динамику", - подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона добавил, что по темпам роста инвестиций в основной капитал Иркутская область в 2016 году оказалась на первом месте в СФО. Динамика составила 17,5% при общероссийском росте 5%. По объему инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место после Красноярского края, а в целом по РФ - 16 место.

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