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"Русские Сезоны" знакомят японскую публику с полотнами из собрания Эрмитажа

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29 июня, 11:53 UTC+3

В экспозицию вошли 85 живописных произведений, созданных в период с XVI по XIX столетия

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Портрет молодой дамы. Тициан, 1536 год

Портрет молодой дамы. Тициан, 1536 год

© "Русские Сезоны" Россия-Япония 2017"

30 июня в Музее изящных искусств префектуры Аити города Нагоя в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" в Японии состоится открытие выставки Государственного Эрмитажа "Старые мастера". В Нагою экспозиция переместится из столицы Японии, где была представлена в галерее Центра искусств Мори с 18 марта 2017 года.

Выставка произведений из собрания Государственного Эрмитажа включает в себя 85 живописных произведений, созданных в период с XVI по XIX столетия. Основные европейские живописные школы – Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Германия, Англия и Франция, - будут представлены произведениями таких выдающихся мастеров европейской живописи, как Тициан, Гвидо Рени, Бартоломе Эстебан  Мурильо, Хосе де Рибера, Франсиско де Сурбаран, Ян Брейгель Старший, Питер Пауль Рубенс, Антонис Ван Дейк, Якоб Иорданс, Рембрандт, Франс Халс, Якоб Рейсдал, Лукас Кранах Старший, Луи Ленен, Клод Лоррен, Никола Пуссен, Никола Шарден, Франсуа Буше, Франсуа Грёз, Томас Гейнсборо, Ангелика Кауфман и других.

Выставка "Старые мастера" покажет японскому зрителю уникальное богатство живописной коллекции Эрмитажа и предпочтения в отборе и коллекционировании императрицы Екатериной Великой, императоров Александра I и Николая I. 

Экспозиция пробудет в городе Нагоя до октября, после чего переместится в Музей искусств префектуры Хиого в город Кобэ.

Куратор выставки - Святослав Константинович Савватеев,  научный сотрудник Сектора живописи XIII-XVIII веков Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа. 

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