"ДОНСТРОЙ" применил инновационную швейцарскую технологию в проекте "СИМВОЛ"

МОСКВА, Россия. 29 июня 2017 года. Компания "ДОНСТРОЙ" впервые использует инновационную технологию Cobiax при строительстве 7, 8 и 9 корпусов квартала "Достоинство", входящего в проект "СИМВОЛ". Данная технология, успешно зарекомендовавшая себя во всем мире, предполагает монтаж железобетонных перекрытий с использованием пустообразователей - легких элементов, укладываемых между слоями арматурных сеток перед заливкой бетона. Это позволяет существенно повысить экологические и функциональные показатели при строительстве монолитных зданий без внесения изменений в традиционную систему проектирования.

Явное преимущество технологии для будущих жителей - существенное улучшение звукоизоляции межэтажных перекрытий. В результате использования Cobiax владелец квартиры получает высококачественную звукоизоляцию помещения без сокращения высоты потолка, которая в "СИМВОЛЕ" составляет 3,2 метра. Кроме того, в период эксплуатации уменьшаются затраты на отопление, вентиляцию и кондиционирование здания.

Как одно из важных преимуществ технологии стоит отметить высокую экологичность продукции, которая производится из 100% перерабатываемого полимера. Продукт имеет положительную оценку со стороны таких строгих экологических сертификатов как LEED, BREAM и DGNB. Благодаря применению технологии Cobiax достигается облегчение железобетонных перекрытий, что в свою очередь позволяет уменьшить толщину перекрытий и увеличить длину пролетов. Как результат - оптимизируется использование бетона и стали, и снижаются выбросы столь токсичных для окружающей среды веществ как СО2.

Еще один плюс инновационных пустообразователей - эффективное использование строительных материалов. Так, на "СИМВОЛЕ" Cobiax позволяет оптимизировать расходы бетона на 20% и арматуры на 15%, с полным сохранением несущей способности плит. Благодаря этому минимизируется и логистическая нагрузка на магистрали города. К примеру, использование пустообразователей только на перекрытии одного уровня 7 корпуса "СИМВОЛА" позволило сэкономить порядка 100 кубометров бетона, для доставки на площадку которых необходимо было бы задействовать 16 бетоновозов. Также замена массивного бетона модулями внутри бетонного перекрытия позволяет существенно уменьшить сроки строительства. Это происходит за счет сокращения процесса армирования плит, так как пустообразователи уже имеют свой арматурный каркас.

Технология Cobiax была разработана в Швейцарии и имеет более чем 20-летний опыт успешного применения. На сегодняшний день с помощью Cobiax построен ряд инновационных проектов в мире, среди которых такие как офисное здание Volkswagen в Вольфсбурге, музей искусств в Майами, кампус Vodafone в Дюссельдорфе, здание филармонии в Гамбурге, Национальный стадион в Варшаве, здание УЕФА в Ньоне и другие.

Проект "СИМВОЛ" занимает территорию площадью около 60 га на границе Центрального административного округа Москвы: отсюда менее 5 км до Кремля, 1,5 км до Садового кольца, меньше километра до Золоторожской набережной реки Яузы и до Лефортовского парка. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды. Жилые кварталы дополнены общественно-деловыми центрами и огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, десятки объектов для отдыха, спорта, досуга, творчества и развлечений. Ключевой элемент проекта - проходящий через весь район центральный публичный парк "Зеленая река", в целом масштабное озеленение займет около 40% территории.