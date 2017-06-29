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МРСК Северо-Запада монтирует силовые трансформаторы на первой цифровой подстанции "Южная"

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29 июня, 15:31 UTC+3

Реализация национального проекта обеспечит электроэнергией районы нового жилищного строительства города Череповца

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© ПАО "МРСК Северо-Запада"

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") совместно с подрядной организацией приступили к монтажу оборудования на втором пусковом комплексе в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ПС 110/35/10 кВ Южная  в Зашекснинском районе в Череповце".

"В настоящий момент сформирована площадка будущего второго пускового комплекса, и завершаются работы по устройству фундамента для силовых трансформаторов и зданий общеподстанционного пункта управления (ОПУ), - отметил заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Вологдаэнерго" Вячеслав Попов. - Добавлю, что на территорию подстанции уже прибыло все необходимое энергооборудование: два силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый, выключатели, разъединители и заземлители 110 кВ. Сегодня мы приступили к их монтажу".

Напомним, что весь проект разделен на четыре пусковых комплекса. На сегодняшний день энергетики уже построили, и ввели в эксплуатацию первый и третий пусковые комплексы: ВЛ 10 кВ Матинга с КТП 10/0,4 и ВЛ 110 кВ Юг 1,2. На втором – продолжаются строительно-монтажные работы. Что касается четвертого пускового комплекса ВЛ 35 кВ Ирдоматка, Домозерово (в габаритах 110 кВ) – ведутся организационные процедуры. Он будет реализован в 2018 году, и его строительство никаким образом не повлияет на выдачу мощности потребителям Зашекснинского района города Череповца, а предназначен для увеличения надежности электроснабжения по сети 35 кВ для Череповецкого района.

"После завершения строительства (ОПУ) предстоит выполнить монтаж устройств связи, релейной защиты, автоматизированных систем управления (АСУ),  распределительного устройства 10 кВ, выполнить монтаж вторичных цепей  и произвести пусконаладочные работы. Важным этапом является и синхронизация с МУП "Электросеть" Череповца – процедура подключения потребителей.  Все работы проводятся в соответствие с графиком, и планируем завершить их к началу ноября. Отмечу, что проект отнесен к числу инновационных национальных и  предусматривает внедрение системы  АСЗУ iSAS (цифровая ПС нового поколения), которая позволит увеличить надежность электроснабжения, сократить эксплуатационные издержки и осуществлять управление и мониторинг ПС в удаленном доступе", - резюмировал Вячеслав Попов.

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