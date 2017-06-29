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"Швабе" представил возможности МИМ-340 на семинаре в Нижнем Новгороде

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29 июня, 15:41 UTC+3

Это единственный в мире оптический микроскоп, обеспечивающий разрешающую способность 0,1 нм по вертикали и 10-100 нм в плоскости объекта

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© Холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" выступил соорганизатором первого семинара по сверхразрешающей микроскопии в Нижегородском государственном техническом университете им. Р.Е. Алексеева. Участники мероприятия оценили в действии возможности лазерного микроскопа МИМ-340.

Семинар "Сверхразрешение в оптической микроскопии" состоялся по инициативе НГТУ и холдинга "Швабе". Участниками мероприятия стали более 50 специалистов различных предприятий Нижегородской области. В двух секциях было представлено 10 докладов о применении методов оптической микроскопии в материаловедении и сверхразрешающей оптической микроскопии в биомедицинских исследованиях.

"Вот уже более трех лет холдинг взаимодействует с НГТУ. Кооперация высшей школы и промышленных предприятий имеет большое значение для развития отечественной науки и техники. В числе важных результатов сотрудничества - организованный на базе НГТУ центр коллективного пользования, на площадке которого предприятия-партнеры могут проводить интересующие их исследования на МИМ. Нижегородская область является абсолютным рекордсменом по количеству установленных микроскопов МИМ - сегодня в регионе эксплуатируется четыре таких прибора. Этот факт подтверждает высокий потенциал и возможности данного субъекта в освоении передовых российских технологий", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Одним из ключевых стал доклад специалиста Уральского оптико-механического завода (УОМЗ), входящего в состав холдинга, и научного сотрудника Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Владислава Метелина. Он представил результаты собственных исследований, полученные при изучении образцов нативной крови пациентов на интерференционном сверхразрешающем микроскопе МИМ-340. Специалист отметил важную способность лазерного комплекса обнаруживать изменения в клетках крови на столь ранних стадиях заболеваний, когда никакие другие методы патологию не регистрируют.

В рамках практической части семинара с помощью МИМ-340 присутствующие провели ряд исследований на собственных образцах. Наибольший интерес к лазерному микроскопу проявили специалисты Научно-исследовательского института измерительных систем имени Ю. Е. Седакова. Так, при исследовании тестовых решеток МИМ превзошел все имеющиеся в институте приборы по качеству изображения и разрешающей способности.

Кроме того, в ходе дискуссии рассматривались такие темы, как современное состояние оптической микроскопии, опыт применения лазерных интерференционных микроскопов МИМ для решения исследовательских и производственных задач, а также достижения в области сверхразрешающих микроскопов и другие вопросы.

Напомним, МИМ-340 разработан и изготовлен УОМЗ. Это единственный в мире оптический микроскоп, обеспечивающий разрешающую способность 0,1 нм по вертикали и 10-100 нм в плоскости объекта. Наряду с НГТУ сегодня он проходит апробацию в 15 учреждениях России, среди которых исследовательские центры и университеты, в том числе биомедицинского профиля.

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