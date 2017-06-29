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Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут 6-8 декабря в Москве

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29 июня, 17:05 UTC+3
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Очередное заседание организационного комитета Министерства транспорта Российской Федерации по выставочно-ярмарочной деятельности прошло 28 июня 2017 года под председательством главы ведомства Максима Соколова. В мероприятии приняли участие заместители министра транспорта, руководителей федеральных агентств и коммерческих компаний. 

В ходе заседания был рассмотрен график проведения "Транспортной недели-2017" и обозначены основные темы, которые будут обсуждаться в рамках деловых форматов.       

ХI Международный форум и выставка "Транспорт России" состоятся 6-8 декабря 2017 года на территории комплекса "Гостиный Двор" в Москве. Ключевые мероприятия ежегодной "Транспортной недели" проводятся в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение актуальных  вопросов развития отрасли и совершенствованию государственной политики в области транспорта.

Насыщенная программа форума представит свыше 30 дискуссионных сессий с участием руководителей крупнейших международных и общественных организаций, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти. Значительное внимание планируется уделить развитию принципов дизайн-мышления, формированию и поддержке стартапов в транспортном секторе.

На территории 3700 кв. м развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует новейшие разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах России. В выставке примут участие ведущие российские и зарубежные компании, осуществляющие деятельность в области транспортного машиностроения, грузовых и пассажирских перевозок, строительства инфраструктуры, информационных технологий и связи.

С графиком проведения можно ознакомиться на сайте  http://transweek.ru

Организатор: ООО "Бизнес Диалог"

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