Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут 6-8 декабря в Москве

Очередное заседание организационного комитета Министерства транспорта Российской Федерации по выставочно-ярмарочной деятельности прошло 28 июня 2017 года под председательством главы ведомства Максима Соколова. В мероприятии приняли участие заместители министра транспорта, руководителей федеральных агентств и коммерческих компаний.

В ходе заседания был рассмотрен график проведения "Транспортной недели-2017" и обозначены основные темы, которые будут обсуждаться в рамках деловых форматов.

ХI Международный форум и выставка "Транспорт России" состоятся 6-8 декабря 2017 года на территории комплекса "Гостиный Двор" в Москве. Ключевые мероприятия ежегодной "Транспортной недели" проводятся в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 1903-р от 10 сентября 2016 г. и нацелены на обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и совершенствованию государственной политики в области транспорта.

Насыщенная программа форума представит свыше 30 дискуссионных сессий с участием руководителей крупнейших международных и общественных организаций, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти. Значительное внимание планируется уделить развитию принципов дизайн-мышления, формированию и поддержке стартапов в транспортном секторе.

На территории 3700 кв. м развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует новейшие разработки отечественных и зарубежных транспортных компаний, опыт реализации крупнейших инфраструктурных проектов в регионах России. В выставке примут участие ведущие российские и зарубежные компании, осуществляющие деятельность в области транспортного машиностроения, грузовых и пассажирских перевозок, строительства инфраструктуры, информационных технологий и связи.

С графиком проведения можно ознакомиться на сайте http://transweek.ru

Организатор: ООО "Бизнес Диалог"