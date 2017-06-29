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Балет "Лебединое озеро" пройдет под открытым небом в Липецкой области 1 июля

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29 июня, 17:09 UTC+3

​Перед спектаклем для зрителей проведут экскурсию по территории Сезёновского Иоанно-Казанского монастыря, где покоятся мощи Преподобного Иоанна

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Балет "Лебединое озеро" пройдет на берегу озера в селе Сезёново Липецкой области 1 июля. Его поставит Московский государственный театр "Русский балет", сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Балет пройдет на воде и на специально смонтированной на берегу озера сценической площадке. По приглашению Липецкой филармонии сказочную историю на музыку Петра Чайковского воплотит в жизнь Московский государственный театр "Русский балет" под руководством народного артиста СССР России Вячеслава Гордеева. Балет состоится 1 июля", - говорится в сообщении.

По словам главы администрации Липецкой области Олега Королева, "эта масштабная постановка станет ярким событием в культурной жизни региона".

Перед спектаклем для зрителей проведут экскурсию по территории Сезёновского Иоанно-Казанского монастыря, построенного в 1853 году. Здесь покоятся мощи его основателя - затворника, подвижника и целителя Преподобного Иоанна.

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