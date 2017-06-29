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Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюдения

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29 июня, 18:30 UTC+3

Оснащенное дальномером и электронным компасом устройство будет запущено в серийное производство в 2018 году

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© Холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" приступил к испытаниям нового прибора наблюдения для силовых ведомств, который будет запущен в серийное производство в 2018 году, сообщает пресс-служба холдинга в четверг. 

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" приступил к лабораторным и полевым испытаниям опытного образца многоканального прибора для ведения наземной разведки в условиях плохой видимости. Оснащенное дальномером и электронным компасом устройство будет запущено в серийное производство в 2018 году", - говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Прибор является разработкой специалистов предприятия холдинга – "Швабе - Оборона и Защита" в Новосибирске.  Разработка обеспечивает максимально точное наблюдение при задымлении, тумане и осадках. Прибор имеет три канала наблюдения: телевизионный, тепловизионный и лазерный.  Конкурентным преимуществом прибора наблюдения является его небольшой вес, около 2,6 кг, это намного меньше, чем у аналогов устройства, которые уже есть на рынке. 

"В испытаниях прибор подтверждает высокую эффективность в условиях плохой видимости. Работая сразу в нескольких диапазонах, он позволяет выбрать наилучшую картинку для наблюдения за искомым объектом. Серийный выпуск разработки начнется в I квартале 2018 года. Предположительный объем производства изделия составляет сотни единиц в месяц. На данный момент интерес к нему проявлен со стороны ряда российских силовых ведомств", - сообщил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов. 

В настоящее время холдинг "Швабе" согласовывает с заказчиками внедрение дополнительных пользовательских функций для того, чтобы пользователи могли адаптировать новый прибор под свои конкретные задачи. Новый наблюдательный прибор имеет статус изделия двойного назначения: он может использоваться силовыми ведомствами, в том числе и в области национальной обороны, а также применяться в гражданских целях, в том числе в науке и других сферах. Прибор  может быть востребован и у охотников и рыболовов.

В октябре 2016 года опытный образец этого прибора был представлен на конференции "Перспективы развития оптико-электронных средств специального назначения" в Новосибирске. Технико-эксплуатационные характеристики и функциональные возможности прибора были удостоены высокой оценки специалистов, уточнили в пресс-службе холдинга "Швабе".

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