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Губернатор Кубани и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль посетили завод "КЛААС" в Краснодаре

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29 июня, 18:37 UTC+3

Краснодарский край будет способствовать тому, чтобы качественная сельхозтехника была доступна всем аграриям региона, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и вице-канцлер, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетили завод "КЛААС" в Краснодаре.

"КЛААС" стал первым иностранным предприятием в России, с которым был заключен специальный инвестиционный контракт. С 2016 года комбайны этой марки получили статус товаров, произведенных на территории РФ.

Сейчас здесь выпускают 2 тыс. комбайнов и 1 тыс. тракторов в год. На предприятии трудится более 450 человек.

Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль в сопровождении генерального директора предприятия Ральфа Бендиша осмотрели цех металлообработки, окрасочный и сборочный цех, пообщались с сотрудниками.

Глава края отметил, что открытие завода в 2005 году стало существенным шагом для обеспечения сельского хозяйства края и страны современной, высокопроизводительной техникой.

"При таких высоких урожаях, которые есть на Кубани, важно их качественно собрать, и техника "КЛААС" позволяет это сделать. Край будет способствовать тому, чтобы качественная сельхозтехника была доступна всем аграриям региона", – подчеркнул губернатор.

С 2017 года четыре модели зерноуборочных комбайнов Tucano, производимых на заводе, включены в программу господдержки производителей сельхозтехники. Они будут реализовываться на российском рынке со скидкой 15-20% в зависимости от субъекта.

Вице-канцлер высоко оценил полный технологический цикл производства машин. Он отметил, что Кубань – это край с огромным экономическим потенциалом и развитым сельским хозяйством.

"КЛААС" инвестировал в развитие завода более 150 млн евро, это означает доверие к региону. Сегодня это великолепное предприятие, отвечающее лучшим стандартам, имеющее квалифицированные кадры. По сути, это уже российское производство, которое надо только развивать", – заключил министр иностранных дел ФРГ.

Кроме того, Вениамин Кондратьев и Зигмар Габриэль посетили молодежный турнир по уличному футболу, который проходит на площадке ВКК "Экспоград". В соревнованиях принимают участие порядка 300 юных спортсменов из России и Германии.

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