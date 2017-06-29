Лавров и глава Кубани обсудили перспективы развития работы иностранного бизнеса в регионе

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудили перспективы развития работы иностранного бизнеса в регионе.

"Краснодарский край входит в пятерку самых привлекательных для инвестиций регионов, – отметил глава федерального ведомства. – Мы уже договорились провести презентацию края в МИДе, это привлечет дополнительных партнеров. Рассчитываем, что будем помогать вам укреплять отношения с зарубежными партнерами".

Он добавил, что сегодня региону стоит развивать сотрудничество со странами БРИКС и государствами, входящими в Шанхайскую организацию содружества.

"В эти непростые времена важно опираться на реальный живой интерес между городами России и других стран. На стремление развивать экономику, социальную сферу, контакты между людьми. Конференция, которая сейчас проходит в Краснодаре, – хороший пример, как можно выстраивать отношения на любом, самом сложном этапе международной обстановки", – считает Сергей Лавров.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, поблагодарил руководителя Министерства иностранных дел РФ за многолетнюю и всестороннюю поддержку региона.

"Краснодарский край – одна из тех территорий, которая неизменно вызывает повышенный интерес у иностранных коллег. В регионе уже работает 300 совместных предприятий, внешнеторговый оборот за 2016 год достиг $9,3 млрд и будет только расти", – уверен глава региона.