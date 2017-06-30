Красноярские студотряды будут работать на строительстве объектов Зимней универсиады-2019

В Фанпарке "Бобровый лог" сегодня прошла торжественная линейка студенческого строительного отряда "Варяг" СибГУ им. М.Ф. Решетнева, приуроченная к старту работ на строительных площадках объектов Зимней универсиады-2019.

18 красноярских студентов студенческого строительного отряда "Варяг" СибГУ им. М.Ф. Решетнева с 29 июня до конца августа будут трудиться на строительстве спортивно-тренерского блока и устройстве системы видеотрансляции в Фанпарке "Бобровый лог". Ребята буду разбиты на две строительных бригады, которые будут заняты непосредственно на строительстве самого здания, а также будут прокладывать кабель для видеотрансляции и устанавливать опорные точки для камер.

"Мы рады, что старт работы на объектах Зимней универсиады-2019 начинается в Фанпарке "Бобровый лог". Наши горнолыжные трассы прошли сертификацию международной федерации лыжного спорта (FIS), здесь пройдут соревнования по горным лыжам. Среди спортсменов разыграют девять комплектов медалей. Спортивно-тренерский блок является одним из самых больших объектов, где будут размещаться спортсмены, судьи, тренеры, представители FIS, все спортивное горнолыжное сообщество из более 40 стран", - отметила генеральный директор Фанпарка "Бобровый лог" Елена Гаврилова.

После окончания строительного сезона студенты получат шевроны (нашивки на форму), подтверждающие их опыт участия в проекте по подготовке к Зимней универсиаде-2019.

"Мы первые из всех студотрядов приступаем к стройке. Для нас это большая честь, ответственность, и конечно же, опыт. Мы хотим стать частью истории Зимней универсиады-2019, поэтому с радостью участвуем в строительстве одного из объектов", - подчеркнул студент СибГУ Михаил Тарасов.

Строительство новых объектов в Фанпарке профинансирует генеральный партнер студенческих игр - горно-металлургическая компания "Норникель". Помимо спортивно-тренерского блока с системой видеотрансляций, в Фанпарке, который является инвестиционным проектом "Норникеля" появятся современная система безопасности и вертолетная площадка для скорой помощи. Также будут расширены лыжные трассы, закуплено новое оборудование и автомобили для проведения соревнований.

Фанпарк "Бобровый лог" - не единственный объект, где заняты бойцы студотрядов. В понедельник 3 июля к работе на "Арене Платинум Красноярск" приступают около 70 человек из Сибирского федерального университета.

Отметим, что привлечение активной красноярской студенческой аудитории в истории крупных международных событий уже было. Так, в 2014 году бойцы студотрядов принимали активное участие в реализации крупнейших государственных проектов, в том числе в строительстве объектов "Формулы-1" в Сочи, космодромов "Восточный" (Амурская область) и "Плесецк" (Архангельская область), Богучанской ГЭС.

Дополнительная информация по тел.: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).