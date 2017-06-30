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Фонд "Росконгресс" и ТПП Вьетнама подписали соглашение о сотрудничестве

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30 июня, 11:19 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня /Росконгресс/. 29 июня 2017 года на полях визита президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в Россию подписано соглашение о сотрудничестве между фондом "Росконгресс" и Торгово-промышленной палатой Вьетнама. Документ подписали директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель и президент ТПП Вьетнама Ву Тиен Лок.

Александр Стуглев отметил, что подписанный документ имеет важное значение для развития эффективной коммуникации между профессиональными сообществами и деловыми кругами Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

Председатель и президент ТПП Вьетнама Ву Тиен Лок в свою очередь отметил, что в рамках взаимодействия будет разработана единая информационная платформа, сформированы новые долгосрочные партнерские отношения и созданы благоприятные условия для сотрудничества между деловыми сообществами во многих сферах, включая инвестиции, торговлю, туризм и другие: "Мы верим, что данное соглашение будет способствовать закреплению достигнутых успехов и формированию стратегического партнерства между нашими странами".

Для справки

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Торгово-промышленная палата Вьетнама (VCCI - Vietnam Chamber of Commerce and Industry) - крупнейшая национальная организация, объединяющая и представляющая интересы деловых ассоциаций и крупнейших компаний, а также представителей малого и среднего предпринимательства в Социалистической Республике Вьетнам.

Цель Торгово-промышленной палаты состоит в том, чтобы защищать коммерческие предприятия, вносить вклад в социально-экономическое развитие страны и рост экономического, коммерческого и технологического сотрудничества Вьетнама с другими странами на основе принципов равенства и взаимной выгоды. VCCI - независимая, неправительственная некоммерческая организация, обладающая статусом юридического лица и финансовой автономией.

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