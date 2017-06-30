День семьи, любви и верности отметят в музее-заповеднике "Царицыно" 8 июля

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В музее-заповеднике "Царицыно" 8 июля 2017 года при поддержке Департамента культуры города Москвы состоится празднование Дня семьи, любви и верности.
В этом году темой праздника станет "Новая классика" - посвящение музыке, классической и современной. Праздник пройдёт в формате фестиваля, совмещающего концертную программу, развлекательные активности для всей семьи, танцплощадку и демонстрацию арт-объектов.
Фестиваль пройдет в парке под открытым небом и представит лучшие музыкальные произведения и авторские интерпретации классических шедевров в стиле classical crossover и неоклассика.
Программа будет интересна и детям, и взрослым, и включает как музыкальные мастер-классы для самых маленьких, так и традиционные танцы на свежем воздухе под популярные песни советских композиторов для старшего поколения.
Программа на главной сцене (с 13:30 до 22:00)
Первое отделение: выступление Дмитрия Маликова с программой Pianoмания и с классическими музыкальными произведениями, Прохора Шаляпина и Александра Бичева - участника шоу "Голос" (команда Александра Градского). Артист исполнит произведения Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского и др.
Второе отделение:
Также гостей ждут:
Программа танцплощадки:
Мастер-классы аргентинского танго (состоятся с 14.10 до 16.10) - танцоры и преподаватели из Школы аргентинского танго "elcentro" создадут атмосферу милонги Буэнос-Айреса и вовлекут всех желающих в страстный аргентинский танец.
Специальный гость - Дмитрий Юртаев - победив на шоу телеканала НТВ "Большая перемена", он стал популярным, исполняя хиты советской эстрады из репертуара Эдуарда Хиля, чей образ ему пришлось примерить на шоу. Исполнитель выступает в различных жанрах, где присутствуют русские романсы и народные песни.
Завершится День семьи, любви и верности ярким праздничным фейерверком в 22:00.
Вход на мероприятие свободный.
Аккредитация и дополнительная информация:
Марианна Мартыненкова +7 (903) 512-10-79, marianna.mdmm@gmail.com
Наталья Аредова +7 (915) 108-30-31, n.aredova@tsaritsyno.net
Елена Гришина +7 (926) 051-73-15, alengris@gmail.com