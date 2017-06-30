День семьи, любви и верности отметят в музее-заповеднике "Царицыно" 8 июля

В музее-заповеднике "Царицыно" 8 июля 2017 года при поддержке Департамента культуры города Москвы состоится празднование Дня семьи, любви и верности.

В этом году темой праздника станет "Новая классика" - посвящение музыке, классической и современной. Праздник пройдёт в формате фестиваля, совмещающего концертную программу, развлекательные активности для всей семьи, танцплощадку и демонстрацию арт-объектов.

Фестиваль пройдет в парке под открытым небом и представит лучшие музыкальные произведения и авторские интерпретации классических шедевров в стиле classical crossover и неоклассика.

Программа будет интересна и детям, и взрослым, и включает как музыкальные мастер-классы для самых маленьких, так и традиционные танцы на свежем воздухе под популярные песни советских композиторов для старшего поколения.

Программа на главной сцене (с 13:30 до 22:00)

Первое отделение: выступление Дмитрия Маликова с программой Pianoмания и с классическими музыкальными произведениями, Прохора Шаляпина и Александра Бичева - участника шоу "Голос" (команда Александра Градского). Артист исполнит произведения Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского и др.

Второе отделение:

проект Universal Music band (Россия) - музыкальная группа работает в жанре, который не попадает под существующую жанровую классификацию. Группа представляет собой классический струнный квартет, усиленный тяжелой ритм-секцией;

Mooncake (Россия) - российский оркестр новой симфонической музыки. Является одним из лидеров инструментальной сцены России. Коллектив создал свой собственный стиль и звучание на стыке различных инструментальных жанров: арт- и спейс-рока, неоклассики, джаз-фьюжна и других;

Борислав Струлев (Россия) - российско-американский виолончелист-виртуоз, в репертуаре которого практически все классические произведения для виолончели. На фестивале Борислав представит свою интерпретацию музыкальных произведений, в которых сочетаются классика, джаз, crossover, танго и рэп;

группа Dagamba (Латвия) - работает сразу в нескольких жанрах: world, рок, поп и классический стиль. Музыкальный мир, аранжированный Валтерсом Пуце, своим мощным звучанием соединяет культуры Востока и Запада;

Ivanov Vibe Band (Россия) - коллектив основан Иннокентием Ивановым совместно с контрабасистом Вячеславом Ахметзяновым. На сегодняшний день IVB - квинтет с солирующими вибрафоном и саксофоном (Антон Залетаев). Коллектив позиционирует себя как фьюжн-джазовый проект. Стили: этно-джаз, джаз-рок, латин, свинг, би-боп;

UMB symphony orchestra (Россия - Москва) - это не просто оркестр, это масштабное шоу в котором гармонично совмещены классические, современные хиты разных жанров и невероятные спецэффекты передовых шоу технологий. Дирижер оркестра - солист оркестра Большого театра Роман Денисов. Артисты USO выпускники лучших московских вузов.

Также гостей ждут:

выступления уличных музыкантов;

музыкальные мастер-классы с созданием различных поделок для детей и взрослых (пройдут с 12.00 до 19.00);

арт-объекты на музыкальную тему;

танцплощадка.

Программа танцплощадки:

Мастер-классы аргентинского танго (состоятся с 14.10 до 16.10) - танцоры и преподаватели из Школы аргентинского танго "elcentro" создадут атмосферу милонги Буэнос-Айреса и вовлекут всех желающих в страстный аргентинский танец.

Специальный гость - Дмитрий Юртаев - победив на шоу телеканала НТВ "Большая перемена", он стал популярным, исполняя хиты советской эстрады из репертуара Эдуарда Хиля, чей образ ему пришлось примерить на шоу. Исполнитель выступает в различных жанрах, где присутствуют русские романсы и народные песни.

Завершится День семьи, любви и верности ярким праздничным фейерверком в 22:00.

Вход на мероприятие свободный.

Аккредитация и дополнительная информация:

Марианна Мартыненкова +7 (903) 512-10-79, marianna.mdmm@gmail.com

Наталья Аредова +7 (915) 108-30-31, n.aredova@tsaritsyno.net

Елена Гришина +7 (926) 051-73-15, alengris@gmail.com