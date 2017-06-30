Сотрудники предприятия "Швабе" удостоены наград Минпромторга России

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Специалистам предприятия холдинга "Швабе" вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства промышленности и торговли РФ за большой вклад в развитие промышленности.
Ведомственных наград были удостоены четыре сотрудника предприятия холдинга "Швабе" - Государственного института прикладной оптики (ГИПО). Начальнику лаборатории электроники Михаилу Батавину вручили почетную грамоту Минпромторга России, а начальнику лаборатории программно-аппаратных систем Артуру Фаткуллину, начальнику сборочно-монтажного цеха Сергею Косковскому и начальнику лаборатории пеленгационных и лазерных систем Владимиру Липатову - благодарственные письма.
"Данные награды были присуждены Министерством промышленности и торговли России за разработку и внедрение новейших образцов военной и гражданской техники. Каждый из награжденных сотрудников нашего предприятия на протяжении многих лет демонстрировал высокие производственные результаты при создании различной оптико-электронной аппаратуры и по праву заслуживает этой почетной награды", - отметил генеральный директор Государственного института прикладной оптики Владимир Иванов.
ГИПО - научно-производственный центр федерального значения. Сегодня на базе данного предприятия ведутся комплексные исследования фундаментального, поискового и прикладного характера, а также разработка и производство современных высокотехнологичных оптико-электронных систем.