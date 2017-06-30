На сессии Координационного клуба ВЭО России обсудили профстандарт экономиста-аграрника

29 июня 2017 года в Доме экономиста Вольное экономическое общество России провело Седьмую экспертную сессию Координационного клуба ВЭО России на тему: "Кадры для аграрной экономики: профессиональный стандарт экономиста".

Модераторсессии - С.Д.Бодрунов, президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.

Основной спикер сессии - А.В.Петриков, член президиума ВЭО России, врио директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова, академик РАН, д.э.н., профессор.

В ходе дискуссии на сессии выступили:

ГоловРоман Сергеевич - член президиума ВЭО России, директор Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета "МАИ", главный редактор журнала "Экономика и управление в машиностроении", д.э.н., профессор.

Грудинин Павел Николаевич - директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Ленинского района Московской области.

Цаголов Георгий Николаевич - действительный член Сената ВЭО России, член координационного совета Международного Союза экономистов,профессор Международного университета в Москве, член Союза писателей России, академик РАЕН, академик Международной Академии менеджмента и Европейской Академии безопасности и конфликтологии, д.э.н.

Якутин Юрий Васильевич - вице-президент ВЭО России, председатель совета директоров, научный руководитель ЗАО "Издательский дом "Экономическая газета", президент Академии менеджмента и бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор.

Городецкий Андрей Евгеньевич - профессор Института экономики РАН, руководитель научного направления "Институты современной экономики и инновационного развития", заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.э.н.

Баутин Владимир Моисеевич - профессор кафедры управления ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А Тимирязева, академик РАН.

Худякова Елена Викторовна - заместитель председателя Научно-методического совета по экономико-управленческой подготовке кадров для сельского, лесного и рыбного хозяйства ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", д.э.н., профессор.

Киселев Сергей Викторович - профессор, заведующий кафедрой агроэкономики Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Гриценко Николай Николаевич - действительный член Сената ВЭО России, президент Академии труда и социальных отношений, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор

Коробейников Михаил Антонович - действительный член Сената ВЭО России, член Совета по аграрной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, действительный государственный советник РФ I класса, член-корреспондент РАН.

Участники сессии поддержали необходимость формирования и представления профессионального стандарта "Экономист в сельскохозяйственном производстве", принятие стандарта, рассмотренного на экспертной сессии, необходимо для разработки современных образовательных программ и повышения качества подготовки экономистов-аграрников.

По итогам заседания будет подготовлено соответствующее экспертное заключение. Для этой цели сформирована рабочая группа. Руководитель рабочей группы - А.В. Петриков, член президиума ВЭО России, врио директора Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени В.П. Никонова, академик РАН.