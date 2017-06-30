Владимир Миклушевский вручил золотые медали лучшим выпускникам Приморья

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский наградил лучших выпускников школ региона памятными медалями за особые успехи в учебе. На торжественную церемонию, которая состоялась в пятницу, приехали 36 ребят из разных уголков края.

Глава поздравил вчерашних школьников с успешным прохождением первого важного жизненного этапа.

"Медали, которые вы сегодня получаете, подтверждают, что вы прошли его на "отлично"! Впереди - обучение в вузе, трудоустройство. И я уверен, что вы найдете множество возможностей для самореализации здесь, в Приморье. Наш край в последнее время стремительно меняется и по праву считается одним из самых интересных регионов страны - здесь реализуется огромное количество проектов в рамках Свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития, где для грамотных молодых специалистов создаются привлекательные рабочие места. Я искренне горжусь талантливой молодежью. Желаю вам успехов, пусть все ваши мечты сбудутся!" - сказал губернатор.

С ответным словом к главе края обратилась выпускница средней школы села Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района Екатерина Новикова. "Школа для каждого из нас останется светлым островком детства. Сегодня школы нашего края оснащены необходимым оборудованием, и учиться в них - одно удовольствие. Большое спасибо учителям, которые упорно вели нас к намеченной цели", - отметила выпускница.

Ребят поздравил также и председатель совета ректоров высших учебных заведений Приморского края, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, секретарь Приморского регионального отделения партии "Единая Россия" Валентин Шуматов. "Сегодня перед вами открываются большие возможности. Вузы Приморского края готовят практически по всем специальностям, востребованным не только в Приморье, но и во всей стране. Вы сами видите, как развивается наш регион, ему нужны молодые специалисты, которые будут приносить пользу всем приморцам. Желаю вам сделать правильный выбор и освоить нужную профессию!" - сказал он.

По окончании торжественной церемонии Владимир Миклушевский пообщался с выпускниками в формате круглого стола. Ребята обсудили с губернатором полтора десятка различных тем. Их интересовало отношение главы региона к ЕГЭ, планы по строительству новых школ, перспективы развития массового спорта в крае, меры по уменьшению оттока молодежи из Приморья.