Перинатальный центр Приморья дооснастят оборудованием для выхаживания новорожденных

В Приморский краевой перинатальный центр приобретут аппаратуру для проведения особых операций и транспортировки новорожденных. Поручение предусмотреть в краевом бюджете средства на приобретение необходимого оборудования дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе рабочего визита в медицинское учреждение 30 июня.

Главный врач Татьяна Курлеева показала главе региона, как работает центр, открытый почти три года назад. Сегодня здесь функционируют отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии новорожденных, гинекологическое отделение и консультативно-диагностическое отделение динамического наблюдения и реабилитации для детей раннего возраста, консультативно-диагностическое отделение для женщин.

Курлеева рассказала, что с начала работы в перинатальном центре родилось 7 739 детей, в 14% случаев роды были преждевременными. В отделении реанимации и интенсивной терапии за это время принято 1,2 тыс. новорожденных.

"Почти столько же малышей получили лечение на втором этапе выхаживания. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей позволяет адаптироваться маленьким пациентам, появившимся на свет раньше времени. Здесь внедрены самые современные технологии для оказания экстренной помощи. Показатели эффективности этой работы у нас превышают среднероссийские", - отметила Татьяна Курлеева.

В своем развитии учреждение не останавливается. Уже в сентябре, на трехлетие существования краевого перинатального центра, здесь планируется открыть лабораторию молекулярно-генетической диагностики, которая позволит точно и быстро выявлять скрытые инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний

"В планах - открытие на базе центра отделения ЭКО для женщин с нарушением репродуктивной функции. В рамках работы по созданию единого информационного пространства в системе здравоохранения края по профилю "акушерство и гинекология", "неонатология" предусмотрели закупку оборудования для сплошного мониторинга беременных в крае и ведения краевого реестра детей с перинатальной патологией до трех лет. Готовимся также запустить медицинскую информационную систему "БАРС. Здравоохранение" для оперативного перенаправления анализов в отделения", - сообщила Татьяна Курлеева.

Вместе с тем, по словам главврача, существует еще необходимость в приобретении дополнительного оборудования - мобильного реанимационного комплекса Giraffe Shuttle для транспортировки новорожденных по больнице и наркозно-дыхательной аппаратуры для открытия второй операционной, где можно будет проводить лазерную коагуляцию сетчатки глаза новорожденным.

Губернатор подчеркнул, что такие стремления поддерживает, поручил составить заявку, чтобы предусмотреть необходимые средства в краевом бюджете.

В ходе беседы с медперсоналом Владимир Миклушевский подчеркнул, что учреждение внесло значимый вклад в снижение показателей младенческой смертности, поэтому увеличение мощностей для оказания высококвалифицированной помощи женщинам со всего Приморья является одной из ключевых задач.

"Недавно я посещал неонатальный центр, открытый на базе детской клинической больницы №1, сегодня приехал сюда. Хочу сказать, что еще пять лет назад дела с младенческой смертностью были хуже - этот показатель составлял 12,6. К настоящему времени удалось снизить его более чем в два раза - до 6,1. В том числе благодаря напряженной работе таких центров, как ваш. Сейчас видим необходимость в еще одном перинатальном центре, о чем я докладывал президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Остановились на Арсеньеве, как площадке для размещения. Будем проектировать, чтобы с 2019 года войти в программу Минздрава, соответствующую просьбу я уже направил. Строительство второго центра разгрузит вас немного и приблизит качественную медицинскую помощь жителям отдаленных территорий на севере Приморья", - заявил Губернатор.

Глава региона также ответил на вопросы, касающиеся охраны материнства и детства, перспектив развития проекта "Автопоезд "Забота", санитарной авиации, рассказал о планах по информатизации здравоохранения, включающих как внедрение системы мониторинга беременных, так и электронной карты больного.

Одна из просьб, озвученная сотрудниками, о дополнительных автобусных маршрутах, связывающих центр города, автовокзал с перинатальным центром, которым смогли бы пользоваться как медперсонал, так и пациенты. председатель Думы Владивостока Елена Новицкая, сопровождающая главу региона, отметила, что данный вопрос будет принят в проработку.

Со своей стороны Владимир Миклушевский предложил главному врачу рассмотреть вариант приобретения собственного автобуса для нужд центра за счет средств краевого бюджета так же, как это было сделано в госпитале для ветеранов.

Напомним, снижение младенческой смертности - задача, которая стоит сегодня перед властями всех регионов России. В Приморье показатель детской смертности - один из самых низких по Дальнему Востоку, сейчас департамент здравоохранения работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счет приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований.