Почти 5 млрд рублей направят на меры социальной поддержки в сфере ЖКХ в Приморье

В бюджете Приморья на компенсацию услуг ЖКХ предусмотрено 4,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей направят на жилищно-коммунальные субсидии.

По информации краевого департамента труда и социального развития 481,8 млн рублей с начала года уже направлено из бюджета Приморья на жилищно-коммунальные субсидии. Сегодня меру социальной поддержки получают более 43 тыс. семей края. В ведомстве отметили, что в прошлом году число семей, имеющих право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, было чуть больше 39 тыс.

"Сегодня жители края хорошо информированы о том, какие меры социальной поддержки работают в Приморье, в том числе и в жилищно-коммунальном сегменте", - сказали в ведомстве.

Оформить коммунальную субсидию может любая семья, расходы на ЖКУ в которой превышают 22% совокупного дохода.

"Важное условие - отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или заключение гражданами соглашений по ее погашению", - отметила директор департамента Лилия Лаврентьева.

Размер субсидии не является фиксированной величиной и исчисляется помесячно. В расчет закладываются установленные стандарты стоимости услуг и нормативы площади на одного человека. Выплата предоставляется сроком на шесть месяцев с правом последующей перерегистрации.

"Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - наиболее популярная мера поддержки населения", - сказал вице-губернатор края Павел Серебряков. По его словам, ежемесячная выплата позволяет существенно снизить бремя коммунальных платежей не только льготникам и пенсионерам. В списке получателей семьи с невысоким достатком, расходы на коммуналку у которых превышают установленные федеральным законодательством.

Специалисты напоминают, по всем вопросам, касающимся этой меры социальной, поддержки следует обратиться в "Единое социальное окно" по месту жительства или МФЦ. Адреса и телефоны учреждений размещены на официальном сайте департамента soctrud.primorsky.ru, на официальном сайте www.mfc-25.ru.

Кроме того, можно направить документы в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru или через личный кабинет социального портала департамента труда и социального развития Приморского края.

Как подчеркнула директор департамента труда и социального развития директор Лилия Лаврентьева, субсидии - не единственная мера поддержки в сфере ЖКХ. "Ежемесячная денежная выплата льготникам, бюджетникам, работающим в селах, компенсации сельским педагогам и многодетным семьям, а с прошлого года - компенсации за оплату капитального ремонта пенсионерам старше 70 лет. Эти выплаты помогают существенно снизить коммунальные расходы у наиболее финансово уязвимых граждан", - отметила она.