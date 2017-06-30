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"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световода

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30 июня, 16:50 UTC+3

Разработка может применяться как в светотехнике, так и в медицинских приборах для фототерапии и косметологии

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" запатентовал уникальный способ создания волоконно-оптического световода. В его основу положено новое физическое явление - поперечная Андерсоновская локализация света. Новинка на 35% дешевле существующих российских и зарубежных аналогов, обладает высоким коэффициентом светорассеивания и упрощенной процедурой изготовления.

Изобретение, созданное специалистами предприятия холдинга "Швабе" - Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова" (НИТИОМ), относится к области осветительных устройств, основанных на использовании волоконной оптики на новых физических принципах. Стеклянное волокно и жесткие волоконно-оптические элементы, изготовленные по новой технологии, могут применяться как в светотехнике, так и в медицинских приборах для фототерапии и косметологии.

"Световод, созданный нашими специалистами, обладает высоким коэффициентом светорассеяния, что позволяет эффективно использовать его в различных осветительных устройствах. Помимо этого, мы снизили трудоемкость изготовления изделия, а также на 35% удешевили процедуру производства", - рассказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Снижение себестоимости и трудоемкости сотрудникам НИТИОМ удалось достичь за счет замены в изделии кварцевого стекла на силикатное с высоким и низким показателем преломления.

Запуск новинки в серийное производство запланирован на предприятии "Швабе" в июне 2018 года.

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