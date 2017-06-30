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"Росконгресс" и Агентство по продвижению торговли Вьетнама договорились о взаимодействии

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30 июня, 16:56 UTC+3
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МОСКВА, 30 июня /Росконгресс/. 30 июня 2017 года в рамках Российско-вьетнамского экономического форума, который проходит во время официального визита в Россию президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Фондом "Росконгресс" и Агентством по продвижению торговли Вьетнама Министерства промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам. Свои подписи под документом поставили директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и директор Агентства Буй Хюи Шон.

Достигнутые договоренности имеют важное значение для развития эффективной коммуникации между профессиональными сообществами и деловыми кругами России и Вьетнама. Стороны планируют осуществлять сотрудничество по целому ряду направлений, в числе которых развитие общих коммуникационных площадок международного уровня, новых долгосрочных партнерских связей между представителями бизнес-сообществ двух стран, поддержание диалога по вопросам сотрудничества в инвестиционно-финансовой и экспортно-импортной деятельности, в сфере туризма и культурного взаимодействия.

По словам директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева, подписанные документы направлены на интенсификацию российско-вьетнамского сотрудничества в сфере двусторонней торговли, взаимных инвестиций, а также на устранение информационного барьера, препятствующего развитию вьетнамского и российского бизнеса на территории двух стран.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Вьетнама - Агентством по развитию торговли Вьетнама и Фондом "Росконгресс" направлен на поддержку делового и торгового сотрудничества российских и вьетнамских компаний. Меморандум должен способствовать увеличению инвестиций в промышленный сектор, раскрытию преимуществ и реализации потенциала предприятий России и Вьетнама. Стороны надеются на расширение двустороннего сотрудничества и торговли, на улучшение отношений и их дальнейшее развитие в будущем", - сказал генеральный директор Агентства Буй Хюи Шон.

Справка

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Агентство по продвижению торговли Вьетнама - правительственная организация при Министерстве промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам, которая осуществляет государственное регулирование торговли и привлекает инвестиции для развития промышленности и торговли. 

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