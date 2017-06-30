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Компания Hyundai намерена активизировать развитие бизнеса в Приморье

Новости партнеров
30 июня, 17:03 UTC+3

Сейчас в разработке у корейских партнеров находятся два проекта

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Южнокорейская компания Hyundai готова инвестировать в реализацию крупных проектов на территории Находки и Большого Камня. Планы по работе компании в регионе озвучил старший вице-президент, глава представительства Hyundai Сorporation в РФ Ли Джей Хван в ходе переговоров с российской стороной.

В настоящее время в разработке у корейских партнеров находятся два проекта. Один из них связан с участием компании в создании завода по производству химических удобрений в Находке - здесь Hyundai Сorporation планирует организовать около 12 тыс. рабочих мест и привлечь к строительству завода более 400 подрядных организаций. Второй проект инвесторы намерены реализовать на базе завода "Звезда" в Большом Камне. Здесь предполагается организация производства комплектующих для достройки судов и создание сухого дока для ремонта кораблей.

"Мы хотим включиться в эти проекты и планируем участвовать в соответствующих тендерах. Для нас важно активизировать экономику восточной части России. По опыту мы знаем, что вы надежные партнеры", - отметил представитель Hyundai Сorporation Ли Джей Хван, подчеркнув, что компания начала свой бизнес на Дальнем Востоке более 20 лет назад со строительства гостиницы Hyundai в Приморье. 

При этом он уточнил, что компания планирует привлечь частные инвестиции и ничего не просит у российской стороны, но рассчитывает на поддержку в решении административных вопросов.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в настоящее время на Дальнем Востоке действуют специально созданные механизмы для поддержки инвесторов, и корейской стороне будет обеспечен весь объем преференций. Однако повлиять на процедуру выбора партнера компаниями-заказчиками в Находке и Большом Камне в соответствии с законодательством невозможно, поскольку они являются частными. Вместе с тем, добавил полпред, Hyundai Сorporation хорошо зарекомендовала себя в Приморье и имеет все шансы на то, чтобы стать полноправным участником создания указанных проектов.

По мнению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, реализация идей компании Hyundai имеет стратегическое значение для региона. "Сегодня полпред заверил корейских партнеров, что и правительство России, и мы - администрация Приморского края, сделаем все возможное, чтобы эти проекты при их реализации завершились в нужный срок и были выполнены качественно", - отметил он по итогам встречи.

Напомним, созданием комплекса по производству минеральных удобрений в поселке Козьмино Находкинского городского округа занимается ЗАО "Национальная химическая группа". Проектная мощность первой фазы по производству валового аммиака составит 2,2 млн тонн, карбамида - 2 млн тонн, метанола - 1 млн тонн.

Основными рынками сбыта продукции станут экспортные рынки Юго- и Северо-Восточной Азии и Индии, некоторую часть продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке.

Отметим, первая в России верфь крупнотоннажного судостроения СК "Звезда" строится на юге Приморского края в Большом Камне. Продуктовую линейку "Звезды" составят высокотехнологичные, крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

В настоящее время на судостроительном комплексе полным ходом идут работы по формированию закладной секции первого судна по заказу ПАО НК "Роснефть".

Компания в 1976 году Hyundai Сorporation занимается международной торговлей и развитием бизнеса группы компаний "Хендэ Хэви Индастриз" (Hyundai Heavy Industries) по всему миру в различных секторах. Сферы деятельности: судостроение, энергетика, металлургия, химическая промышленность, автомобильный бизнес, тяжелое машиностроение. Головной офис корпорации расположен в Республике Корея. Компания имеет 43 представительства по всему миру.

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