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Корейские инвесторы намерены построить современный гольф-клуб в Приморье

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30 июня, 17:17 UTC+3

Сейчас корейская сторона занимается подбором участка для строительства

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Президент "LS Networks Co. Ltd." Cунг Джун Мун во время встречи с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым рассказал о планах реализовать в Приморском крае проект по созданию современного гольф-клуба с развитой гостиничной инфраструктурой. В переговорах принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

По словам главы южнокорейской компании "LS Networks Co. Ltd.", Приморье обладает богатым туристским потенциалом. Большое количество солнечных дней, свежий воздух и богатая природа делают его привлекательным для гостей из Республики Корея. Кроме того, Владивосток - ближайший европейский город для азиатских туристов.

"Я сам уже несколько лет живу во Владивостоке. Ко мне приезжают мои корейские друзья, им очень нравится этот край, но все они отмечают, что в нем не хватает поля для гольфа", - сказал инвестор, акцентировав внимание российской стороны на том, что создание такой площадки значительно повысит туристскую привлекательность региона для гостей из АТР. Республика Корея, Китай и Япония после США занимают лидирующие позиции по популярности гольфа у жителей, добавил он.

Проект компании "LS Networks Co. Ltd." предусматривает создание чемпионского 18-луночного гольф-поля, а также объектов инфраструктуры высшего класса - клаб-хауза, гостиницы, инфраструктуры для зимних видов спорта и других. Под эти цели инвесторы намерены задействовать почти 4 млрд рублей.

Сейчас корейская сторона занимается подбором участка для строительства. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил помочь инвесторам в выборе подходящей территории, в том числе обратить внимание на остров Русский.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что необходимое содействие партнерам будет оказано.

Отметим, компания "LS Networks" входит в состав одной из крупнейших южнокорейских корпораций LS Grоuр и является специализированной структурой для ведения международной торговли и проектного бизнеса.

"LS Networks Co. Ltd." уже реализует один проект на территории Приморского края - в ТОР Большой Камень организация намерена построить отель на 120 мест. Общий объем инвестиций ООО "Отель Прайд" в проект - более 596,7 млн рублей. В настоящий момент инвестор осуществляет разработку проектной документации.

Создание необходимой инфраструктуры за счет государства - главное отличие режима ТОРов. За половину инфраструктурных объектов приморских территорий опережающего развития отвечает край - это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Данная работа по поручению губернатора края Владимира Миклушевского осуществляется в проектном формате. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017 года.

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