Ремонт дорог во Владивостокской агломерации будет контролировать специальная комиссия

Контролировать ход ремонтных работ в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" во Владивостокской агломерации будет специальная комиссия. Ее возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.

Он подчеркнул, что в этом году Приморский край получил федеральный грант на модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации. "Средства выделяются значительные. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации рассчитана на несколько лет, в этом году на ее реализацию будет направлено около 1,5 млрд рублей: 625 млн - федерального, 720 млн - краевого, 97,4 млн рублей - местных бюджетов. Ход работ будет жестко контролировать комиссия, которую я возглавил. В нее вошли также директор профильного департамента администрации Приморья, руководители учреждения "Примуправтодор" и владивостокского филиала "Дальуправтодор", представители профильных управлений муниципальных администраций, Общероссийского народного фронта", - отметил первый заместитель главы региона.

Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края добавили, что по территориям средства распределились следующим образом: на 623 млн рублей проведут дорожные работы во Владивостоке, 160 млн - в Артеме, 91 млн - в Надеждинском районе и 92 млн - в Шкотовском.

Подчеркивается, что подрядные организации уже приступили к капитальному ремонту на нескольких участках. Так, дорожные бригады Примавтодора в настоящее время работают в районе Романовки и Речицы, а также подъезда к Смоляниново и выезда из поселка.

Во Владивостоке работы ведутся на пяти объектах: на Народном проспекте, улицах Светланская, Верхнепортовая, Фадеева и Всеволода Сибирцева. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в ближайшее время к ним добавятся еще улицы Выселковая и Гоголя. Специалисты уточняют, что ремонтные работы начались с демонтажа бортового камня и старого асфальтового покрытия, а также трамвайных путей.

Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Мероприятия проекта "Безопасные и качественные дороги" позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик, общее улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.