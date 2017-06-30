Ремонт дорог во Владивостокской агломерации будет контролировать специальная комиссия

Свищев запросит позицию ЮНИСЕФ по заявлению IAAF о выступлении юниоров РФ в ВенгрииСпорт 30 июня, 18:51
Робот вместо Кобейна: зачем искусственный интеллект учат писать стихиКультура 30 июня, 18:51
Исторический успех: сборная России по тхэквондо показала свой лучший результат на ЧМСпорт 30 июня, 18:47
Корейская компания спроектирует и построит в Тюмени гостиницуНовости партнеров 30 июня, 18:42
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в АстанеПолитика 30 июня, 18:40
Хоккеист "Вашингтона" Галиев решил вернуться в РоссиюСпорт 30 июня, 18:36
Минэкологии Подмосковья начало онлайн-трансляцию с мусорного полигона КучиноОбщество 30 июня, 18:35
Рубль дорогу бережет: регионы за идею направить часть топливных акцизов в дорожные фондыЭкономика и бизнес 30 июня, 18:28
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнованийСпорт 30 июня, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Контролировать ход ремонтных работ в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" во Владивостокской агломерации будет специальная комиссия. Ее возглавил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев.
Он подчеркнул, что в этом году Приморский край получил федеральный грант на модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований, входящих в состав Владивостокской агломерации. "Средства выделяются значительные. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Владивостокской агломерации рассчитана на несколько лет, в этом году на ее реализацию будет направлено около 1,5 млрд рублей: 625 млн - федерального, 720 млн - краевого, 97,4 млн рублей - местных бюджетов. Ход работ будет жестко контролировать комиссия, которую я возглавил. В нее вошли также директор профильного департамента администрации Приморья, руководители учреждения "Примуправтодор" и владивостокского филиала "Дальуправтодор", представители профильных управлений муниципальных администраций, Общероссийского народного фронта", - отметил первый заместитель главы региона.
Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края добавили, что по территориям средства распределились следующим образом: на 623 млн рублей проведут дорожные работы во Владивостоке, 160 млн - в Артеме, 91 млн - в Надеждинском районе и 92 млн - в Шкотовском.
Подчеркивается, что подрядные организации уже приступили к капитальному ремонту на нескольких участках. Так, дорожные бригады Примавтодора в настоящее время работают в районе Романовки и Речицы, а также подъезда к Смоляниново и выезда из поселка.
Во Владивостоке работы ведутся на пяти объектах: на Народном проспекте, улицах Светланская, Верхнепортовая, Фадеева и Всеволода Сибирцева. Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в ближайшее время к ним добавятся еще улицы Выселковая и Гоголя. Специалисты уточняют, что ремонтные работы начались с демонтажа бортового камня и старого асфальтового покрытия, а также трамвайных путей.
Напомним, в этом году Приморский край вошел в число 34 субъектов Российской Федерации, где будет реализован приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Ежегодно Владивостокская агломерация будет получать на эти цели около 1,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
Мероприятия проекта "Безопасные и качественные дороги" позволят снизить количество аварийно-опасных участков и увеличить долю протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям на территории агломерации. Кроме этого, проект нацелен на снижение протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик, общее улучшение ситуации на дорогах. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.