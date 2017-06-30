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Глава Приморья встретился с чрезвычайным и полномочным послом Словакии в России

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30 июня, 17:42 UTC+3

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в России Петером Припутеном. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Глава края отметил, что сейчас Дальний Восток и Приморье в частности переживают новую эпоху - развитие региона президент России Владимир Путин объявил национальным приоритетом XXI века, уже принято несколько революционных законов. "Речь идет о действующих режимах Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР), а также о возможности для рядовых российских граждан получить гектар земли в любом из субъектов макрорегиона", - сказал губернатор, детализировав информацию об основных привилегиях, предоставляемых отечественным и иностранным инвесторам в рамках каждого созданного механизма.

Владимир Миклушевский пригласил бизнес-миссию из Словакии посетить Приморье и на месте оценить потенциал возможного сотрудничества, а также подчеркнул, что дальнее расстояние, разделяющее край с европейской территорией, не помеха эффективному взаимодействию. По словам главы Приморья, в 2012 году самый большой объем инвестиций в край пришелся на Германию.

В свою очередь Петер Припутен отметил, что Словакия заинтересована в развитии экономических связей с Россией. За последние три года товарооборот между странами снизился почти вдвое, и теперь главная задача партнеров - достигнуть как минимум прежнего уровня сотрудничества. Помочь в решении этой задачи, по мнению дипломата, может как раз углубление межрегионального взаимодействия, в том числе в области культуры, образования и спорта.

"Дальний Восток - очень важный регион России, и сейчас у нас есть все возможности для развития сотрудничества. Перспективы расширения связей огромны, несмотря на расстояние, ведь дружественные отношения не знают границ", - подчеркнул посол, отметив, что Словакию и Россию объединяет общность языка, культуры, истории. - Наша страна никогда не забудет, что именно Красная Армия освободила словацкий народ от фашизма во время Второй Мировой войны".

Владимир Миклушевский согласился, что наличие прочных культурных связей, которые в данном случае заложены исторически, служит мощным импульсом для эффективного экономического развития.

В продолжение разговора Петер Припутен сообщил, что прибыл в Приморье в том числе для участия в культурных мероприятиях - открытии в Приморской краевой картинной галерее выставки самого известного словацкого графика Альбина Бруновского. Также дипломат планирует возложить цветы к мемориалу чешских и словацких легионеров на Морском кладбище Владивостока.

Посол предложил Владимиру Миклушевскому подумать над установлением побратимских отношений между Приморским краем и каким-либо из районов Словакии. "Это поможет нам усилить отношения не только на официальном уровне, но и просто на человеческом", - отметил Петер Припутен. Губернатор Приморья поддержал идею и пригласил словацкую делегацию принять участие в Третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2017 года.

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