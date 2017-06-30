Координационный центр по межотраслевой кооперации предложили создать на Дальнем Востоке

Сегодня уровень экономики Приморья во многом зависит от того, насколько эффективно работают крупные промышленные предприятия, занимающиеся производством транспортных средств и компонентов, заявил губернатор края Владимир Миклушевский. Перспективы развития данной отрасли на всем Дальнем Востоке обсуждались на выездном расширенном заседании профильного комитета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В работе комитета приняли участие представители федеральных и краевых госорганов, муниципального управления, делового, научного и гражданского сообщества, бизнеса. На повестке дня - вопросы развития отечественного машиностроения и сервисного обслуживания транспортных средств на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, взаимодействия власти и бизнеса, механизмов поддержки, реализации мер промышленной политики, включая планы по импортозамещению, созданию благоприятных условий для производства.

Владимир Миклушевский поблагодарил "Деловую Россию" за создание такой площадки для диалога и совместной работы органов государственной власти разных уровней, бизнеса, деловых и научных объединений в области развития отечественного машиностроения.

"Сегодня уровень экономики Приморья во многом зависит от того, насколько эффективно работают крупные промышленные предприятия, а их у нас около 30, ведущие производство транспортных средств и компонентов. Это предприятия, которые занимаются судостроением и судоремонтом, авиастроением и авиаремонтом, автосборочным производством, приборостроением и другие. Ведь все крупные проекты помогают развиваться малому и среднему бизнесу. Сегодня Приморский край сохраняет свои лидерские позиции среди субъектов ДФО по обороту продукции, производимой малыми предприятиями. Треть всех субъектов малого и среднего бизнеса - у нас", - подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил участникам заседания о двух революционных законах, открывающих широкие возможности для развития таких крупных производств - о территориях опережающего развития и Свободного порте Владивосток. Сегодня на территории края создано самое большое количество ТОРов на всем Дальнем Востоке, при этом одна из них со спецификой машиностроения - ТОР "Большой Камень".

"В рамках ТОР "Большой Камень" строится крупнейшая в России судоверфь "Звезда". Президент России Владимир Путин поставил задачу со временем всех отечественных морских грузоперевозчиков перевести на отечественные суда. Имею в виду и лесовозы, и танкеры, и сухогрузы. Завод уже начал работу и одновременно продолжается строительство", - отметил глава края.

Не менее важные инструменты развития производств в Приморье - Свободный порт Владивосток и международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", в границах которых находятся многие проекты СПВ.

По словам губернатора, на сегодняшний день в приморских ТОРах зарегистрировано 34 резидента. Объем подписанных соглашений составляет свыше 225 млрд рублей, будет создано более 11 тыс. рабочих мест. Статус резидента Свободного порта уже получили 194 организации Приморского края. Суммарный объем инвестиций по заявленным ими проектам составляет около 191 млрд рублей, планируется создать более 25 тыс. рабочих мест.

Как отметил член генерального совета "Деловой России", председатель комитета по транспортным средствам и компонентам, генеральный директор УК ООО "Локомотивные технологии" Алексей Белинский, не случайно было принято решение провести выездное заседание комитета во Владивостоке.

"Регион Юго-Восточной Азии становится центром, вокруг которого развивается мировая цивилизация, центром накопления капитала. Конкурентоспособность российской экономики прежде всего зависит от нашей способности производить товары не хуже, чем наши ближайшие азиатские соседи. Предлагаю совместно выработать решения для успешной реализации стратегии развитии Дальнего Востока и достижения конкурентоспособности страны в целом", - обратился он к собравшимся.

Одной из проблем, мешающих достижению этой цели, названа слабая сеть кооператоров, в частности, в машиностроительном бизнесе, что присуще не только дальневосточным территориям, но и всей стране. "Мы отличаемся как от китайских коллег, так и европейских. У нас не сильно развилась комплектационная база, мы продолжаем возить комплектующие от монополистов за тридевять земель", - отметил Алексей Белинский.

Решением данной проблемы может стать создание координационного центра Дальнего Востока по межотраслевой кооперации, отметил директор Уссурийского локомотиворемонтного завода - филиала АО "ЖЕЛДОРРЕММАШ" Дмитрий Гусев. Предполагается, что такой центр, как некоммерческое партнерство местных игроков, даст возможность картировать производственные мощности и разместить их в единой базе, что сделает возможной конкуренцию - предприятия будут снижать удельные расходы и ввозить из-за рубежа как можно меньше комплектующих.

"Я не могу вам что-то предложить, не зная, что вам нужно. Нужно проинформировать друг друга - разместить информацию в единой базе, какие именно узлы мы хотели бы отдавать на аутсорсинг. Включим этот вопрос в резолюцию заседания", - сказал Белинский.

В заседании комитета приняли участие представители бизнеса: ООО ЦРТ ("Точка опоры"), ПАО "Аскольд", ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина", ГК "Сумотори", ПАО "Соллерс", ООО "Композитное кораблестроение", Уссурийский локомотиворемонтный завод - филиал АО "ЖЕЛДОРРЕММАШ", ПАО "Восточная верфь", ПАО "Славянский СРЗ", ПАО "Дальневосточный завод Звезда", ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ имени Гагарина" и другие.