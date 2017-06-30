Власти Приморья: интерес японского бизнеса к региону растет

Приморский край становится все более привлекательным для иностранных инвесторов. За последний год интерес представителей японского бизнес-сообщества к региону вырос в несколько раз. Об этом сообщил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков в ходе рабочей встречи с представителями молодежной палаты Российско-Японской ассоциации дружбы.

В составе очередной бизнес-миссии из Японии в Приморье прибыло около 20 представителей крупных японских компаний в сфере туризма, консалтинга, транспортных услуг, производства продуктов питания, переработки промышленных отходов и других. Целью визита делегации, по словам председателя молодежной палаты Общества дружбы России и Японии Фукуи Масаоки, стал поиск возможностей для реализации проектов на территории Дальнего Востока России и, в частности, Приморья.

"Раньше основными городами, которые привлекали наше внимание, были Москва и Санкт-Петербург, но теперь мы впервые решили изучить перспективы сотрудничества здесь, в дальневосточной части России. И Приморье - один из тех регионов, с которыми мы хотим наладить тесное взаимодействие как в области обмена человеческими ресурсами, так и в сфере бизнеса", - сказал глава делегации.

Алексей Старичков отметил, что в последнее время интерес японцев непосредственно к Приморью стремительно растет. Причиной активизации сотрудничества стала политическая воля лидеров двух государств - президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Сейчас в регионе при участии японского бизнеса успешно реализуются проекты в сфере здравоохранения, деревопереработки, автомобильной промышленности и прочих сферах.

"За последний год, с момента выступления господина Абэ на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке, количество японских делегаций, посетивших наш регион, увеличилось в три раза", - подчеркнул глава департамента, добавив, что важную роль в наращивании объемов инвестиционного сотрудничества между сторонами играет и благоприятный социокультурный климат, созданный в Приморском крае.

В ходе встречи было отмечено, что в настоящее время в регионе при участии японского бизнеса успешно реализуются проекты в сфере здравоохранения, деревопереработки, автомобильной промышленности и прочих. Однако потенциал экономического сотрудничества между Приморьем и Японией все же значительно выше, чем реально существующий уровень взаимодействия. По мнению Алексея Старичкова, к наиболее перспективным отраслям для реализации совместных идей также относятся туризм и сельское хозяйство.

В рамках встречи глава ведомства представил японским коллегам действующие в Приморье механизмы поддержки инвесторов - режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Также с докладом выступил председатель Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий, который рассказал гостям об основных тенденциях развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Японией.

По итогам встречи коллеги из Японии проявили внимание к возможности строительства в Приморье гостиницы в японском стиле, а также заинтересовались новым законом, предоставляющим гражданам 18 стран, в число которых входит и Япония, право упрощенного въезда на территорию Свободного порта Владивосток.

Общество дружбы Японии и России было организовано в рамках деятельности Молодежной палаты - некоммерческой организации, членами которой являются около 45 тыс. молодых бизнесменов Японии в возрасте от 20 до 40 лет.

Основная цель деятельности палаты - построение преуспевающего общества в стране. Направления деятельности - воспитание подрастающего поколения, продвижение спорта в молодежной среде, волонтерское движение, международное сотрудничество, программы обмена, программы подготовки и тренинга.

Палата является одной из базовых организаций правящей Либерально-демократической партии. Многие премьер-министры Японии в свое время были руководителями Японской молодежной палаты, а около четверти депутатов парламента страны являются ее членами.