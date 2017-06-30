Глава Приморкого края поручил подготовиться к внесению Госдумой поправок по охотугодиям

Заявки на предоставление дальневосточных гектаров, получившие статус "приостановлена" в связи с наложением запрашиваемых участков на охотхозяйственные территории, должны быть удовлетворены сразу же после принятия Госдумой нового закона, регулирующего данный вопрос. Об этом Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил в ходе совещания с главами муниципальных образований.

Участники совещания обсудили вопросы, связанные с реализацией на территории края закона о дальневосточном гектаре. В частности, одно из упущений в действующей редакции закона, вызвавшее общественный резонанс, – запрет на выдачу участков, находящихся на территории охотничьих угодий.

К настоящему времени законопроект, отменяющий данный запрет, уже рассмотрен комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Владимир Миклушевский акцентировал внимание глав муниципальных образований на том, что как только поправки вступят в силу, "приостановленные" заявки должны быть максимально оперативно удовлетворены.

Ранее Администрацией Приморского края было принято решение приостановить рассмотрение заявлений, попадающих в границы охотугодий, чтобы сохранить первоочередное право граждан на такие земельные участки.

"Рассчитываем, что закон примут быстро. И как только и он вступит в силу, люди должны получить свои гектары. Сейчас уже проводите подготовительные мероприятия. Приостановка заявки не означает, что ничего делать не надо, на кадастровый учет ставить можно и нужно, корректировать границы участков тоже при необходимости. Возьмите этот вопрос под личный контроль. Точно так же, как я это сделал", – заявил Губернатор.

Владимир Миклушевский поручил главам территорий взять под особый контроль и вопрос своевременного рассмотрения заявлений граждан о предоставлении в безвозмездное пользование гектаров.

"Халтурить в этой работе нельзя. Хотел бы, чтобы во всех муниципалитетах, попавших в список проштрафившихся, был проведен детальный анализ причин задержек. Если они неуважительные – пресекайте. В случае необходимости – окажите методическую помощь", – подчеркнул глава края.

Напомним, инициированный Президентом России Владимиром Путиным федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье.

Приморский край сегодня является самой популярной территорией среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар. Здесь в безвозмездное пользование граждан выдано уже более 3,6 тысяч участков. Число заявок на гектар, поступивших в уполномоченные органы Приморья, – перевалило за 37 тыс., в то время как на весь Дальний Восток приходится около 95 тыс. заявлений.