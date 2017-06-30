Инжиниринговый центр создадут в Приморье

В сентябре в Приморье откроется Инжиниринговый центр. Как сделать его работу наиболее эффективной, обсудили на совещании с представителями приморского бизнеса и учеными под председательством первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева.

Как доложил директор краевого департамента экономики и развития предпринимательства Сергея Павленко, инжиниринговый центр создается для оказания услуг организациям реального сектора экономики и продвижения российских инновационных научно-исследовательских разработок в промышленный сектор малого и среднего предпринимательства экономики Дальнего Востока.

Заявка о создании такого центра в Приморье была подана в Минэкономразвития и удовлетворена на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов.

"В настоящее время оформляются необходимые документы, уточняются направления деятельности центра, и в сентябре этого года он уже начнет свою работу", - уточнил руководитель ведомства.

Инжиниринговый центр - юридическое лицо, оказывающее инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и проектные услуги.

Инжиниринговые услуги - комплекс мер, связанных с реализацией проектов малого и среднего предпринимательства в области промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства.

Создаваемая структура будет оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по повышению технологической готовности за счет проектирования технологических и технических процессов, обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у приморских предпринимателей.

"Сейчас мы формируем базы данных как заказчиков, так и подрядчиков, которые смогут взаимодействовать между собой, причем не только на территории Приморья. Главная цель новой организации - поддержать малых и средних предпринимателей через субсидирование части их затрат", - сказал первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.

Представители приморского бизнеса и научных кругов высказали свои предложения по оптимизации работы центра. Как отметил Василий Усольцев, все пожелания будут учтены. "Нам очень важна обратная связь с бизнесом, наукой, чтобы новый центр действительно оказался полезен всем заинтересованным сторонам", - добавил он.

Напомним, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье уже действуют такие институты развития, как Инвестиционное агентство Приморского края, Гарантийный фонд, Центр развития экспорта, Центр поддержки предпринимательства Приморского края.

Инвестиционное агентство содействует привлечению инвестиций в Приморский край, устранению административных барьеров, формированию и продвижению положительного инвестиционного имиджа Приморского края.

Гарантийный фонд повышает доступность субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам. Фонд предоставляет поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии.

Центр развития экспорта оказывает предпринимателям бесплатные услуги по организации их участия в международных выставках и бизнес-миссиях, осуществляет прием иностранных делегаций для проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на экспорт.

Центр поддержки предпринимательства оказывает всестороннюю консультационную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса.