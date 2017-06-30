Более 2 тыс. приморцев оценили качество работы региональных медучреждений

100 лечебно-профилактических учреждений Приморского края - 54 краевых, 14 федеральных, отраслевых, ведомственных и муниципальных, 32 частных медицинских организаций - включены в этом году в реестр учреждений, которым предстоит пройти независимую оценку качества. Об этом стало известно на заседании администрации Приморского края, которое провел губернатор региона Владимир Миклушевский.

Как сказал директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, с начала года свою оценку приморскому здравоохранению поставили более 2 тыс. человек. "С начала этого года в лечебных учреждениях заполнено 1 684 анкеты на бумажных носителях, также на сайте Минздрава в электронном виде заполнено 544 интерактивные анкеты", - добавил он.

Руководитель департамента отметил, что в Приморском крае сбором, обобщением и анализом информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями занимается Общественный совет по защите прав пациентов, в составе которого 11 представителей общественных организаций и объединений. "Эта форма общественного контроля позволяет получить объективную информацию о качестве медицинской помощи", - сказал он.

Напомним, губернатор Владимир Миклушевский дал поручение директорам отраслевых департаментов провести незапланированные проверки в учреждениях здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

В 2015-2016 годах независимая оценка качества проведена в 635 организациях социальной сферы. К концу 2017 года планируется провести эту работу еще в 677 организациях. Это позволит обеспечить 100%-ный охват и завершить трехлетний цикл мониторинга.

Среди общих критериев, по которым жители края ставят учреждениям оценки, - открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления и время ожидания услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников организаций.

По результатам этих мероприятий Приморье занимает 21-е место в рейтинге субъектов РФ по социальному обслуживанию, 33 - по образованию. Сведения о проведении независимой оценки обязательно размещаются на официальном сайте bus.gov.ru.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что независимая оценка позволяет сформировать объективную картину качества услуг, оказываемых населению. "Результаты независимой оценки необходимо проанализировать, чтобы понять, как мы можем их улучшить", - отметил губернатор, отметив, что проведение "контрольных закупок" - очень эффективный метод оценки ежедневной работы любого учреждения, и это обязательно нужно делать внезапно, без предупреждения, подключать общественность.

Задачу создания механизма, учитывающего реальное мнение людей о качестве социальных услуг, поставил президент Владимир Путин. Исполнение указов президента на территории края губернатор Приморья Владимир Миклушевский держит под личным контролем. Данный вопрос регулярно обсуждается на совещаниях с профильными ведомствами и в ходе рабочих визитов главы региона в муниципальные образования.

Каждый гражданин может анонимно выразить мнение о качестве оказанных услуг в медицинских организациях Приморского края. Для этого необходимо заполнить интерактивную анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru. Кроме того, ссылки на данную интерактивную анкету размещены на официальных сайтах департамента здравоохранения Приморского края и медицинских организаций, участвующих в независимой оценке качества. Также пациенты могут заполнить данную анкету на бумажной основе, которые в достаточном количестве находятся в регистратуре поликлиник и приёмном покое стационаров.