Глава Приморья поручил проводить внезапные проверки в бюджетных учреждениях края

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил директорам отраслевых департаментов провести незапланированные проверки в учреждениях здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Директор департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева доложила о ходе работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на территории края.

"В 2015-2016 годах независимая оценка качества проведена в 635 организациях социальной сферы. К концу 2017 года мы планируем провести эту работу еще в 677 организациях. Это позволит обеспечить 100%-й охват и завершить трехлетний цикл мониторинга", – отметила она.

Среди общих критериев, по которым жители края ставят учреждениям оценки, – открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления и время ожидания услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников организаций.

"По результатам этих мероприятий Приморье занимает 21-е место в рейтинге субъектов РФ по социальному обслуживанию, 33 – по образованию. Сведения о проведении независимой оценки обязательно размещаются на официальном сайте bus.gov.ru", – добавила Лилия Лаврентьева.

Владимир Миклушевский акцентировал внимание на том, что независимая оценка позволяет сформировать объективную картину качества услуг, оказываемых населению.

"Результаты независимой оценки необходимо проанализировать, чтобы понять, как мы можем их улучшить", – отметил губернатор.

Глава региона поручил директорам отраслевых департаментов лично проверить качество оказания услуг в учреждениях здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения.

"Проведение “контрольных закупок" – очень эффективный метод оценки ежедневной работы любого учреждения, и это обязательно нужно делать внезапно, без предупреждения. Подключите к этой работе общественность. Об этом говорил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Это позволит исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки", – заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, задачу создания механизма, учитывающего реальное мнение людей о качестве социальных услуг, поставил президент Владимир Путин. Исполнение указов президента на территории края губернатор Приморья Владимир Миклушевский держит под личным контролем. Данный вопрос регулярно обсуждается на совещаниях с профильными ведомствами и в ходе рабочих визитов главы региона в муниципальные образования.