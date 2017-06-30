В Мурманской области внедрили систему дуального обучения студентов

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Система дуального обучения студентов внедряется в образовательных учреждениях Мурманской области. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко в рамках круглого стола по профориентации молодежи.
"Регион вошел в число 20 субъектов РФ, внедряющих Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Он предполагает реализацию механизма практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, когда изучение теории в колледже составляет 30-40% учебного времени, остальное время отводится практическому обучению на предприятии, а к процессу обучения привлекаются высококвалифицированные работники предприятий", - приводит пресс-служба правительства региона слова Наталии Карпенко.
В Министерстве образования и науки Мурманской области отметили, что Кандалакшский индустриальный колледж и Кандалакшский алюминиевый завод используют дуальное обучение по специальности "Металлургия цветных металлов", Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота и предприятие "Электротранспорт" - по профессии "Водитель городского электротранспорта". Договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по использованию Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста заключили 10 предприятий.
Участники круглого стола также обсудили перспективы использования новой образовательной модели в отношении обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта "Профориентация – 2025".