Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мурманской области внедрили систему дуального обучения студентов

Новости партнеров
30 июня, 18:51 UTC+3

При данной модели теория дается в объеме 30-40%, остальное время отводится практическому обучению на предприятии

Поделиться
Материал из 1 страницы

Система дуального обучения студентов внедряется в образовательных учреждениях Мурманской области. Об этом сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко в рамках круглого стола по профориентации молодежи.

"Регион вошел в число 20 субъектов РФ, внедряющих Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. Он предполагает реализацию механизма практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, когда изучение теории в колледже составляет 30-40% учебного времени, остальное время отводится практическому обучению на предприятии, а к процессу обучения привлекаются высококвалифицированные работники предприятий", - приводит пресс-служба правительства региона слова Наталии Карпенко.

В Министерстве образования и науки Мурманской области отметили, что Кандалакшский индустриальный колледж и Кандалакшский алюминиевый завод используют дуальное обучение по специальности "Металлургия цветных металлов", Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота и предприятие "Электротранспорт" - по профессии "Водитель городского электротранспорта". Договоры о сотрудничестве с образовательными организациями по использованию Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста заключили 10 предприятий.

Участники круглого стола также обсудили перспективы использования новой образовательной модели в отношении обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта "Профориентация – 2025".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
5
Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей
4
Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ответные меры России на санкции. Досье
2
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
3
"Газпром" обжалует промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
4
Собянин: Москва пережила новый удар стихии
5
Движение поездов по МЦК восстановлено в штатном режиме
6
Песков: Россия защитит своего гражданина, задержанного на Украине
7
В Госдуме отобрали три варианта присяги при вступлении в гражданство РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама