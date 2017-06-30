Корейская компания спроектирует и построит в Тюмени гостиницу

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Достигнута договоренность с корейской компанией HSnK Architecture & Engineering о проектировании и строительстве гостиницы в Тюмени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время встречи с делегацией посольства республики в РФ.
"С корейской компанией HSnK Architecture & Engineering договорились о проектировании и строительстве в Тюмени гостиницы", - сказал глава региона.
На встрече с представителями посольства Владимир Якушев подчеркнул, что региону прежде всего интересно взаимодействие с Республикой Корея в сфере инноваций и информационных технологий. Он предложил рассмотреть реализацию совместных инновационных проектов, организовать образовательные программы для студентов и школьников на базе Тюменского технопарка.
Губернатор также высказал заинтересованность в сотрудничестве в нефтехимической промышленности, нефтегазовом машиностроении, судостроении и судоремонте, в сфере здравоохранения, в том числе производстве медицинского оборудования и инструментов, легкой промышленности, развитии туризма и гостиничного дела.
Полномочный министр посольства Республики Корея в РФ Ха Те Ёк сообщил, что на регулярной основе возможно организовать визиты тюменских деловых кругов в Корею и наоборот для более эффективного взаимодействия. "Не так давно мне удалось увидеть презентацию инвестиционного потенциала Тюменской области. Сегодня я убедился в правильном решении организации визита в ваш регион, впечатлен его развитием и возможностями для сотрудничества", - сказал он.
Среди перспективных сфер для взаимодействия с регионом представители делегации Кореи назвали здравоохранение, предложив лучшим врачам Тюменской области пройти стажировку в корейских клиниках. В образовании, по их мнению, возможны разработка совместной программы для школьников и открытие в Тюмени вузовских классов по изучению корейского языка. Обсуждался вопрос создания в Тюмени Почетного консульства Республики Корея.
В апреле 2017 года две делегации Тюменской области посетили Корею для изучения опыта применения информационных технологий в учреждениях здравоохранения.