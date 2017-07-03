Концерн "РТИ" получил две медали и два диплома по итогам МВМС-2017

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Концерн "РТИ" по итогам Международного военно-морского салона (МВМС-2017), завершившегося в Санкт-Петербурге накануне, удостоился двух медалей и дипломов лауреата "За лучшую выставочную экспозицию" и "За лучший выставочный экспонат". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"По итогам МВМС-2017 на торжественной церемонии награждения участников военно-технического форума концерн "РТИ" удостоился двух медалей и двух дипломов лауреатов "За лучшую выставочную экспозицию" и "За лучший выставочный экспонат". Награды начальнику управления конгрессно-выставочной деятельности ОАО "РТИ" Ирине Шаниной вручил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков", - сказали в пресс-службе.

На МВМС-2017 концерн "РТИ" представил ряд новых продуктов и решений в области радиолокации. Так, ОАО "НПК "НИИДАР" (входит в состав концерна) проводило презентацию загоризонтной радиолокационной станции (РЛС) поверхностной волны "Подсолнух-Э", которая способна осуществлять непрерывный круглосуточный контроль воздушной и надводной обстановки в 200-мильной экономической зоне, а также РЛС контроля воздушного пространства "Сурок", которая предназначена для обнаружения малоразмерных воздушных объектов в районах особо важных объектов, в том числе для предотвращения террористических атак с воздуха.

Кроме того, концерн представил на выставке свою новую разработку, которая пользовалась большим интересом участников и гостей МВМС-2017, – длинноволновой вертикально-излучающий лазер. Это полупроводниковый прибор, излучающий свет в направлении, перпендикулярном поверхности кристалла (подложки). Благодаря исключительным характеристикам лазер нашел широкое применение, в частности, в телекоммуникационной индустрии для передачи информации по оптическим линиям связи и в радиолокации при обработке радиосигнала.

В концерне также сообщили, что за время салона на объединенном стенде "РТИ" состоялся ряд переговоров с потенциальными заказчиками из стран Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Векторы сотрудничества, заинтересовавшие иностранных заказчиков, связаны, прежде всего, с поставкой готовых радиолокационных изделий, а также проведением совместных опытно-конструкторских работ по различным направлениям.

Концерн "РТИ" – крупный российский отраслевой холдинг, разработчик-производитель высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений с использованием собственных микроэлектронных технологий. Предприятия Концерна имеют собственную R&D-инфраструктуру и реализуют уникальные по сложности и масштабу проекты в сфере радио- и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники и системной интеграции. Продуктовый портфель Концерна представлен готовыми решениями в области национальной обороны, комплексных систем связи и безопасности, IТ-инфраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, промышленной микроэлектроники, смарт-карт и электронных носителей для паспортно-визовых документов, а также крупными оборонными проектами государственной значимости.