Перспективы российско-корейского экономического сотрудничества обсудили в Сеуле

МОСКВА, 3 июля. /Росконгресс/. 3 июля в Сеуле (Республика Корея) в рамках 8-й Азиатской конференции лидерства состоялась специальная сессия "Россия - Республика Корея: расширение экономического сотрудничества в рамках "Большой Евразии".

Организатором мероприятия выступила Корейская ассоциация международной торговли (KITA) при поддержке Фонда "Росконгресс".

В работе специальной сессии приняли участие руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Антон Москаленков, управляющий директор Агентства по технологическому развитию Роман Рожков, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский, заместитель Председателя Внешэкономбанка, руководитель Рабочей группы по модернизации моногородов при правительстве РФ Ирина Макиева, профессор, директор Института евразийских исследований при Университете Кунмин Ли Санчжун, президент и генеральный директор Forma Corporation Ю Сэридзава, а также представители деловых кругов России и Республики Корея. Модератором сессии выступил управляющий вице-президент KITA Ким Чжонкван.

В рамках сессии участники обсудили расширение сотрудничества российского и южнокорейского бизнеса по освоению евразийских рынков, а также совместные проекты в сферах энергетики и транспортной инфраструктуры. Обсуждение интеграции России и Республики Корея продолжится на третьем Восточном экономическом форуме (г. Владивосток, 6-7 сентября 2017 года), в частности, в рамках бизнес-диалога "Россия - Республика Корея", который включен в архитектуру деловой программы форума.

"На ВЭФ-2017 года главными действующими лицами станут российские и иностранные инвесторы, реализующие проекты в Дальневосточном федеральном округе. Одним из основных направлений работы форума будет поиск новых возможностей экономического развития российского Дальнего Востока в контексте интеграционных процессов в Большой Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Антон Москаленков.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 - Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.