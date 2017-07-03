Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автор лучшего слогана и названия для фестиваля русской культуры в Туве получит iPhone 7

Новости партнеров
3 июля, 11:43 UTC+3

Второй межрегиональный фестиваль русской культуры проходит вблизи русского старообрядческого села Сизим

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба главы Тувы

Автор лучшего слогана и названия для Межрегионального фестиваля русской культуры, который во второй раз проходит в Туве, получит в качестве главного приза iPhone 7. Об этом сообщила организатор мероприятия и директор Агентства по делам национальностей республики Вера Лапшакова.

"По русским традициям ребенка до года нужно крестить. Фестивалю уже год. Но как крестить, если нет имени? Поэтому на открытии объявлен конкурс по выбору названия и слогана фестиваля. Победитель будет определен в ходе интернет-голосования и получит в качестве приза iPhone 7", - приводит пресс-служба главы Тувы слова Веры Лапшаковой.

Второй межрегиональный фестиваль русской культуры проходит вблизи русского старообрядческого села Сизим. В его программу вошли выступления этнографических музыкальных коллективов, конкурсы исполнителей песенного и обрядового фольклора, гармонистов, выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

"Тува объединяет истинных сибиряков. У нас, в центре Азии, сохранилась исконно русская культура, традиции предков. У гостей это вызывает удивление и восторг, у моих земляков - гордость, а у меня - радость", - сказал на открытии глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Фестиваль завершит свою работу 3 июля. Как пояснили в пресс-службе, одна из целей мероприятия - пропаганда самобытной культуры русского населения Тувы и других регионов СФО. Праздник направлен на возрождение и сохранение традиционной русской культуры, укрепление межрегиональных связей, развитие народных промыслов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Уральские газовики начали опытно-промышленную эксплуатацию первой мобильной КриоАЗС
5
Металлурги комбината "Святогор" получили первые ключи от новых коттеджей
4
Сборная Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" борется на победу в АтомSkills-2017
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама