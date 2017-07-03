Автор лучшего слогана и названия для фестиваля русской культуры в Туве получит iPhone 7

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Автор лучшего слогана и названия для Межрегионального фестиваля русской культуры, который во второй раз проходит в Туве, получит в качестве главного приза iPhone 7. Об этом сообщила организатор мероприятия и директор Агентства по делам национальностей республики Вера Лапшакова.
"По русским традициям ребенка до года нужно крестить. Фестивалю уже год. Но как крестить, если нет имени? Поэтому на открытии объявлен конкурс по выбору названия и слогана фестиваля. Победитель будет определен в ходе интернет-голосования и получит в качестве приза iPhone 7", - приводит пресс-служба главы Тувы слова Веры Лапшаковой.
Второй межрегиональный фестиваль русской культуры проходит вблизи русского старообрядческого села Сизим. В его программу вошли выступления этнографических музыкальных коллективов, конкурсы исполнителей песенного и обрядового фольклора, гармонистов, выставка-ярмарка работ мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества.
"Тува объединяет истинных сибиряков. У нас, в центре Азии, сохранилась исконно русская культура, традиции предков. У гостей это вызывает удивление и восторг, у моих земляков - гордость, а у меня - радость", - сказал на открытии глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Фестиваль завершит свою работу 3 июля. Как пояснили в пресс-службе, одна из целей мероприятия - пропаганда самобытной культуры русского населения Тувы и других регионов СФО. Праздник направлен на возрождение и сохранение традиционной русской культуры, укрепление межрегиональных связей, развитие народных промыслов.