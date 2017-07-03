Челябинский губернатор поставил задачу увеличить сбор зерновых до 2 млн тонн

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Задачу по увеличению сбора зерновых до 2 млн тонн в 2017 году поставил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на открытии сельскохозяйственной выставки "День поля-2017" в поселке Карсы в Троицком районе. Как сообщили ТАСС в управлении пресс-службы и информации правительства региона, это на 20 тыс тонн больше, чем в прошлом году.

"Наша ближайшая цель - 2 млн тонн зерновых. Надеюсь, в этом году мы ее достигнем. Площадь ярового сева превысила 1,6 млн га, это на 30 тыс. больше, чем в прошлом году. Будем так наращивать каждый год, чтобы максимально использовать ресурс пахотных земель. Мы заинтересованы и в пшенице твердых сортов, и в фуражном зерне. Это позволит региону поднять экспорт как зерна, так и готовой продукции, а также увеличить поголовье скота и птицы", - цитируют в управлении слова главы Южного Урала.

По словам министра сельского хозяйства региона Сергея Сушкова, для оптимизации и развития деятельности регионального АПК необходимо продолжать техперевооружение производств, привлекать инвестиции и инновации, развивать инфраструктуру, логистику и экспорт. Так, итогом возобновившегося по распоряжению губернатора областного субсидирования приобретения техники стала положительная динамика отрасли. "Значительно возросла активность сельхозтоваропроизводителей в приобретении современной техники. В бюджете области в 2016 году на это было выделено 60 млн руб., просубсидирована покупка 314 единиц. В текущем году - 172 млн руб. По нашим расчетам, до 40% посевных и уборочных работ сегодня производятся современными комплексами. Модернизация отрасли выходит на новый уровень, достигнуты успехи и есть понимание, в каком направлении двигаться", - сказал министр.

Справка

На выставке "День поля-2017" собрались представители агропрома из регионов УрФО, Московской, Нижегородской, Кировской, Ростовской и Оренбургской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии и Республики Казахстан. В прошлом году одним из итогов "Дня поля" стало подписание соглашения Борисом Дубровским и гендиректором одной из крупнейших в мире компаний по производству сельхозтехники "Ростсельмаш" Валерием Мальцевым. По итогам встречи пять южноуральских предприятий стали поставщиками комплектующих для "Ростсельмаша".