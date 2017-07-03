Инженер НПО автоматики победил в чемпионате "Молодые профессионалы Роскосмоса-2017"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Инженер-конструктор научно-производственного объединения автоматики им. академика Н.А.Семихатова Алексей Бельков победил в номинации "Электроника" на II корпоративном чемпионате "Молодые профессионалы Роскосмоса-2017" по стандартам WorldSkills. Соревнования проходили в Самаре на базе АО "РКЦ "Прогресс" с 24 по 29 июня, отметили сегодня в пресс-службе НПОА.

"Я впервые участвовал в общеотраслевом чемпионате. В ходе подготовки мы с моим наставником подробно разбирали задания, поэтому удалось быстро со всем справиться. Большинство заданий напрямую было связано с моей работой", - отметил победитель.

Бельков будет представлять объединенную сборную ГК "РОСКОСМОС" на чемпионате WorldSkills Hi-Tech, который состоится в Екатеринбурге 3-7 ноября - он уже начал подготовку к предстоящим состязаниям по электронике.

Всего в номинации "Электроника" состязались 16 представителей отрасли. Задания, которые необходимо было выполнить на время, включали в себя разработку схемы, поиск неисправности в аппаратуре, программирование и монтаж элементов на печатную плату по мировым стандартам.

"Важно, что уральские молодые специалисты принимают участие в подобных состязаниях, выходят на российский уровень и побеждают. Это значит, что техническая и научная подготовка кадров в регионе на высоте. Это также прямо свидетельствует об успешной реализации программы свердловского губернатора Евгения Куйвашева "Уральская инженерная школа", которая предусматривает наставничество", - сказал гендиректор НПОА Андрей Мисюра.

В НПОА уточнили, что команда предприятия участвовала в четырех номинациях корпоративного чемпионата "Молодые профессионалы Роскосмоса-2017": инженерная графика CAD, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ и электроника.

Справка

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech проходит в Екатеринбурге с 2014 года.

Екатеринбургское АО "НПО автоматики" - одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и европейских ракет-носителей.