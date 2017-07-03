Стартовал прием заявок на участие в Молодежном дне Fintech

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МОСКВА, 3 июля. 4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 в г. Сочи впервые состоится Молодежный день Fintech. Его цель - популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.
К участию приглашаются студенты, аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев.
Для того чтобы попасть на Молодежный день Fintech, нужно сформировать команду из двух-пяти человек и направить заявку на участие yday.finopolis.ru.
Командам предстоит пройти предварительный этап отбора и выполнить практические задания, предложенные представителями Банка России и Ассоциации ФинТех. Отборочный конкурс пройдет по двум специализациям: бизнес-аналитика и программирование. Двенадцать команд-финалистов получат возможность принять участие в программе Молодежного дня на площадке FINOPOLIS-2017 в г. Сочи.
Программа Молодежного дня FinTech включает:
Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS-2017.
Подробнее yday.finopolis.ru.