Стартовал прием заявок на участие в Молодежном дне Fintech

МОСКВА, 3 июля. 4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 в г. Сочи впервые состоится Молодежный день Fintech. Его цель - популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.



К участию приглашаются студенты, аспиранты и недавние выпускники вузов, а также учащиеся специализированных лицеев.



Для того чтобы попасть на Молодежный день Fintech, нужно сформировать команду из двух-пяти человек и направить заявку на участие yday.finopolis.ru.



Командам предстоит пройти предварительный этап отбора и выполнить практические задания, предложенные представителями Банка России и Ассоциации ФинТех. Отборочный конкурс пройдет по двум специализациям: бизнес-аналитика и программирование. Двенадцать команд-финалистов получат возможность принять участие в программе Молодежного дня на площадке FINOPOLIS-2017 в г. Сочи.



Программа Молодежного дня FinTech включает:

конкурс молодежных команд, которые будут работать над решением актуальных задач, предложенных участниками финансового рынка;

мастер-классы и лекции топ-менеджеров российских банков и венчурных фондов, а также представителей Банка России;

общение с представителями успешных финтех-стартапов - теми, кто, возможно, завтра будет определять развитие отрасли.

Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS-2017.



Подробнее yday.finopolis.ru.