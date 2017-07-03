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Генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" награжден за вклад в развитие лизинговой отрасли

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3 июля, 14:00 UTC+3
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Тринадцатая церемония награждения лауреатов премии "Финансовая элита России" состоялась 29 июня в Доме приемов МИД России. Кирилл Царёв, председатель правления, генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг", получил персональную награду "За вклад в развитие лизинговой отрасли в России". Приз вручил Павел Медведев, финансовый омбудсмен и почетный председатель премии.

Экспертный и попечительский советы, в которые входят авторитетные представители российского делового сообщества и руководители финансовых медиа, отметили заслуги Кирилла Царёва и его значительный вклад в развитие российского рынка лизинга.

В качестве главы АО "Сбербанк Лизинг" - одной из лидирующих лизинговых компаний России - и президента Объединенной лизинговой ассоциации Кирилл Царёв защищает интересы рынка, задает высокие отраслевые стандарты, взаимодействует с региональными, федеральными властями, другими ассоциациями для развития лизингового рынка и формирования целевой государственной политики, оказывающей воздействие на лизинговую отрасль в целом.

Общественная премия в области финансов "Финансовая элита России" вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, в пенсионной сфере, в сфере лизинга, факторинга, аудиторских и консалтинговых услуг. Премия "Финансовая элита России" поощряет стремление компаний и участников финансового рынка к оправданной профессиональной гордости, стимулирует усилия профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие стандарты деловой этики и коммуникации в финансовом секторе. 

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