В Югре начались международные соревнования по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова дала старт Международным соревнованиям на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах в рамках традиционного праздника ханты и манси - поклонение духу Вит Хон хатл. Четыре года назад соревнования приобрели статус международных, и в этом году в Нефтеюганский район приехали атлеты из зарубежья и регионов России.

"В этот раз за главный трофей боролись 200 участников из 18 команд. Кроме Натальи Комаровой, этноспортсменов приехали поддержать губернатор провинции Лапландия Мика Риипи, региональные координаторы международной ассоциации северных регионов "Северный форум" из Красноярского края, Чукотского автономного округа, Якутии, Камчатского края, Архангельской области, Таймыра, Лапландии (Финляндия), Акурейри (Исландия), Аляски (США), а также член Совета Федерации, региональный координатор северного форума от Югры Эдуард Исаков и главный федеральный инспектор по Югре аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Дмитрий Кузьменко", - сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Добро пожаловать в Югру, территорию легенд и мифов, отражающих добро и мудрость югорчан. Мы смотрим в воду, вспоминаем Вит Хона, черпаем знания, который передали для нас предки. Испокон веков любое поселение в Югре брало начало от воды, появлялось на берегу реки или озера. Так и мы продолжаем наши традиции через общение с духом воды, соблюдение всех исконных традиций ханты и манси", - поприветствовала Комарова гостей и участников праздника.

Глава региона особо отметила, что на соревнования этого года приехал Мика Риипи - губернатор провинции Лапландия. "В Лапландии находится Деревня Санта-Клауса, а Югра в этом году, в соответствии с решением министерства культуры РФ, станет Новогодней столицей России. Пользуясь случаем, через финского коллегу Наталья Комарова пригласила Санта-Клауса в Югру на съезд Дедов Морозов и Снегурочек", - сообщают в департаменте.



"Когда реки замерзнут, а на смену воде придет лед, в Югру съедутся Деды морозы и Снегурочки со всего мира. Мы будем рады увидеть среди них наших лапландских друзей. Очень важно, чтобы дружба между нашими народами была такой же силы, как движение друг к другу наших великих рек - Оби и Иртыша", - отметила Наталья Комарова.

Губернатор Лапландии, приняв приглашение, отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ напоминает ему его родину: язык, традиционные наряды - все схоже. "В воздухе витает общность, которая нас объединяет. Санта Клаус является символом доброй воли, дружбы, мира. Эти ценности не знают границ. Они общие и объединяют нас", - сказал Риипи.

Председатель комитета региональных координаторов "Северного форума", зампред правительства Красноярского края Юрий Захаринский назвал неслучайным и правильным, что в день, когда ханты и манси поклоняются духу воды Вит Хону, здесь собрались представители других регионов и стран. "Коренные народы любой территории всегда жили в гармонии с природой, в содружестве с духами воды, леса, гор, животных. Значит в какой-то мере это наш общий праздник", - сказал он, поблагодарив главу Югры за праздник, который гармонично соединяет народные традиции и современность. "Замечательно, что в наше время традиция нашла современное воплощение в азартных и увлекательных спортивных состязаниях - гонке на обласах. "Северный форум" с большим уважением относится к опыту сохранения национальных традиций коренных народов. Такие праздники помогают сплотить людей разных национальностей, приумножить и сохранить традиции межнационального мира, не потерять своей национальной принадлежности", - сказал он.

Сегодня в рамках международных соревнований, которые продлятся два дня, состоялся самый зрелищный этап - масс-старт. Его победителями среди мужчин и женщин стали представители Нижневартовского района - Ирина Сухих и Юрий Казамкин. Губернаторы Югры и Лапландии вручили им заслуженные награды.