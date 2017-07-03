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Банк "Югра" поддержит российский оборонный комплекс

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3 июля, 16:18 UTC+3

Банк активно участвует в поддержке предприятий отечественной промышленности, предоставляя своевременные и качественные банковские услуги

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. Банк "ЮГРА" предоставил градообразующей строительной компании Костромы ООО "ИСПО "Костромагорстрой" гарантию на исполнение контракта на сумму 203,6 млн рублей. В рамках контракта компания будет заниматься реконструкцией и техническим перевооружением автоматно-механического и инструментального производства в Костромской области.

Гарантия выдана банком в пользу АО "НПО "Базальт", входящего в состав государственной корпорации "Ростех". Основной деятельностью компании является разработка и производство вооружения.

"Банк "Югра" активно участвует в поддержке предприятий отечественной промышленности, предоставляя своевременные и качественные банковские услуги, в том числе кредитные линии и гарантии исполнения обязательств. Особое внимание банк уделяет работе с компаниями оборонного комплекса - перспективного, быстро развивающегося и важного для безопасности страны сегмента промышленности", - отметил президент банка "Югра" Алексей Нефедов.

"Сотрудничество с банком "Югра" открывает новые перспективы для развития бизнеса для нашей компании. Благодаря работе с одним из крупнейших предприятий ОПК РФ мы сможем выйти на качественно новый уровень в масштабах страны", - сказал генеральный директор ООО ИСПО "Костромагорстрой" Евгений Нагоров.

Банк предоставляет обеспечение участия в электронных закупках, гарантии возврата авансового платежа, гарантии исполнения обязательств по государственным контрактам, а также универсальные гарантии для участия в госконтрактах. С прошлого года компаниям, работающим в сфере государственных закупок, банк предлагает "Экспресс‑гарантии". Подать заявку на обеспечение можно на сайте в режиме онлайн, а срок ее рассмотрения составляет до двух дней.

ПАО Банк "Югра" - универсальная кредитная организация федерального масштаба и один из старейших российских банков, основанный в 1990 году. Банк занимает 28-е место по размеру активов. Своим клиентам банк предоставляет полный спектр банковских услуг для ведения бизнеса и накопления сбережений. По размеру капитала входит в ТОП-30 российских банков. Мажоритарным акционером банка "Югра" является Алексей Хотин, который контролирует 52,5%.

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