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На MUF Expo появится стенд Республики Крым

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3 июля, 16:33 UTC+3
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Москва, 3 июля 2017 г. /Оргкомитет Московского урбанистического форума/. В рамках MUF Expo при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова, Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, а также организаторов Moscow Urban Forum состоится презентация архитектурно-градостроительной политики Республики Крым.

Республика впервые выходит в подобном формате на профильный архитектурно-урбанистический форум - на своем стенде она представит как проекты реализованные, находящиеся в разработке, так и эксклюзивно для MUF 2017 - анонс конкурса на строительство транспортно-пересадочного узла “Ворота Крыма” в г. Керчь.

"Республика в рамках презентации на своем стенде анонсирует конкурс на разработку ТПУ «Ворота Крыма», который должен стать знаковым архитектурным, инфраструктурным объектом, встречающим прибывающих с материка по Керченскому мосту, - говорит главный архитектор Крыма Анна Царева. - Мы надеемся привлечь лучшие российские и зарубежные команды на разработку концепции ТПУ - нам интересна яркая современная архитектура в сочетании с продуманной транспортной инфраструктурой и функционалом".

Кроме того, на стенде Крыма будет представлена работа по приоритетному проекту Минстроя РФ "Формирование комфортной городской среды", реализуемому сегодня в Республике, текущая градостроительная и архитектурная деятельность, а также впервые представлена Цифровая модель Республики Крым.

Концептуально, идея стенда Республики Крым основана на природном разнообразии полуострова в сочетании с динамичной архитектурной формой. Геометрия архитектуры стенда символизирует образы гор, которые так прочно ассоциируются с Крымом, фрагменты повторяют рисунок строящегося моста. Концепция стенда подчеркивает уровень прогресса в данном регионе - стойка ресепшн превращается в часть Керченского моста, который, являясь историческим событием, навсегда свяжет полуостров с материковой Россией.

 

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