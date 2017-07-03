На MUF Expo появится стенд Республики Крым

В России до конца 2017 года откроется сеть магазинов DisneyЭкономика и бизнес 3 июля, 16:35
Теннисист Хачанов победил Кузнецова в первом круге УимблдонаСпорт 3 июля, 16:31
ХК ЦСКА заключил новый контракт с вратарем СорокинымСпорт 3 июля, 16:30
Фрахтовые ставки из Азии в Европу на прошлой неделе превысили $1 тыс. за TEUТранспорт 3 июля, 16:27
Погрузка на сети Забайкальской желдороги в январе-июне 2017 года составила 7 млн тоннТранспорт 3 июля, 16:21
Банк "Югра" поддержит российский оборонный комплексНовости партнеров 3 июля, 16:18
ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛСпорт 3 июля, 16:14
Кремль считает встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для РФ и СШАПолитика 3 июля, 16:10
Первый электромобиль Tesla Model 3 выпустят 7 июляЭкономика и бизнес 3 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Москва, 3 июля 2017 г. /Оргкомитет Московского урбанистического форума/. В рамках MUF Expo при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова, Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, а также организаторов Moscow Urban Forum состоится презентация архитектурно-градостроительной политики Республики Крым.
Республика впервые выходит в подобном формате на профильный архитектурно-урбанистический форум - на своем стенде она представит как проекты реализованные, находящиеся в разработке, так и эксклюзивно для MUF 2017 - анонс конкурса на строительство транспортно-пересадочного узла “Ворота Крыма” в г. Керчь.
"Республика в рамках презентации на своем стенде анонсирует конкурс на разработку ТПУ «Ворота Крыма», который должен стать знаковым архитектурным, инфраструктурным объектом, встречающим прибывающих с материка по Керченскому мосту, - говорит главный архитектор Крыма Анна Царева. - Мы надеемся привлечь лучшие российские и зарубежные команды на разработку концепции ТПУ - нам интересна яркая современная архитектура в сочетании с продуманной транспортной инфраструктурой и функционалом".
Кроме того, на стенде Крыма будет представлена работа по приоритетному проекту Минстроя РФ "Формирование комфортной городской среды", реализуемому сегодня в Республике, текущая градостроительная и архитектурная деятельность, а также впервые представлена Цифровая модель Республики Крым.
Концептуально, идея стенда Республики Крым основана на природном разнообразии полуострова в сочетании с динамичной архитектурной формой. Геометрия архитектуры стенда символизирует образы гор, которые так прочно ассоциируются с Крымом, фрагменты повторяют рисунок строящегося моста. Концепция стенда подчеркивает уровень прогресса в данном регионе - стойка ресепшн превращается в часть Керченского моста, который, являясь историческим событием, навсегда свяжет полуостров с материковой Россией.