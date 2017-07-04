В зоне беспошлинной торговли Маньчжурии открылась площадку товаров омских предприятий

Карякин подал заявку на участие в ралли "Дакар", несмотря на отсутствие спонсоровСпорт 4 июля, 10:57
Урбанисты Китая готовы сотрудничать с уральскими коллегами в сфере городского планированияНовости партнеров 4 июля, 10:45
В Экс-ан-Провансе покажут оперу "Кармен" в постановке Дмитрия ЧерняковаКультура 4 июля, 10:45
РЖД в дни Кубка конфедераций перевезли более 640 тыс. пассажировТранспорт 4 июля, 10:41
Команда генконсульства КНР победила в турнире по настольному теннису в ЕкатеринбургеНовости партнеров 4 июля, 10:36
СМИ: аэропорт Домодедово вводит новый инфраструктурный сборТранспорт 4 июля, 10:35
В зоне беспошлинной торговли Маньчжурии открылась площадку товаров омских предприятийНовости партнеров 4 июля, 10:31
"Нас не слышит земля": 250 дней и ночей обороны СевастополяОбщество 4 июля, 10:20
Наталья Сергунина: работа с бизнесом - это улица с двусторонним движениемИнтервью 4 июля, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Официальное открытие торгового дома товаропроизводителей Омской области состоялось 4 июля в рамках визита омской делегации в Китай. Старт перспективному совместному проекту дал губернатор Виктор Назаров.
Китайские власти предоставили в зоне беспошлинной торговли и туризма города Маньчжурии под торговый дом Омской области отдельный зал, освободив на год от арендной платы. Дополнительно выделены складские помещения для хранения продукции. Виктор Назаров поблагодарил руководство Маньчжурии за поддержку и льготные условия для этого проекта.
"Уверен, в дальнейшем номенклатура товаров торгового дома будет только расширяться. Знаю, что наши продукты востребованы на китайском рынке. Мы со своей стороны этому будем максимально содействовать", - подчеркнул губернатор.
Весь ассортимент продукции торгового дома исключительно омского производства: продовольственные товары, мучные и кондитерские изделия, растительные масла, одежда. В настоящее время уже достигнуты договоренности с крупной китайской сетью о реализации через торговый дом продукции омского производства в регионы Китайской Народной Республики. Кроме того, торговый дом будет привязан к электронной торговле.
В отношении поставок российских товаров китайские партнеры гарантируют применение льготной политики: возврат экспортного налога, освобождение от уплаты импортного налога и НДС, административный сбор на ввозимые товары утвержден на уровне 4,5%. В дальнейшем созданную зону беспошлинной торговли и туризма планируется превратить в собирательно-распределительный центр российских товаров.
По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговый оборот Омской области с КНР увеличился уже в 3,6 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил $26,6 млн, при этом экспорт увеличился в 6,4 раза, импорт – в 1,8 раза.
Омские предприятия договорились с китайскими партнерами о поставках семян льна, льняного, подсолнечного и рапсового масла, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков. Активный рост объема экспорта этих товаров наблюдается с прошлого года. Для наращивания интенсивности торговли создается специальная инфраструктура. Сегодня открыт торговый дом товаропроизводителей Омской области; создан центр логистики и внешнеэкономических операций, который будет помогать омским компаниям осваивать китайский рынок; регулярно организуются взаимные визиты и торгово-экономические миссии.
Параллельно развивается инвестиционное сотрудничество. При участии китайского капитала в регионе создано несколько предприятий в сфере деревообработки, сельского хозяйства, производства текстиля, обуви и строительных материалов.