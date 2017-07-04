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В зоне беспошлинной торговли Маньчжурии открылась площадку товаров омских предприятий

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4 июля, 10:31 UTC+3

Китайские власти предоставили под торговый дом Омской области отдельный зал и помещения для хранения продукции

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Омской области

Официальное открытие торгового дома товаропроизводителей Омской области состоялось 4 июля в рамках визита омской делегации в Китай. Старт перспективному совместному проекту дал губернатор Виктор Назаров.

Китайские власти предоставили в зоне беспошлинной торговли и туризма города Маньчжурии под торговый дом Омской области отдельный зал, освободив на год от арендной платы. Дополнительно выделены складские помещения для хранения продукции. Виктор Назаров поблагодарил руководство Маньчжурии за поддержку и льготные условия для этого проекта.

"Уверен, в дальнейшем номенклатура товаров торгового дома будет только расширяться. Знаю, что наши продукты востребованы на китайском рынке. Мы со своей стороны этому будем максимально содействовать", - подчеркнул губернатор.

Весь ассортимент продукции торгового дома исключительно омского производства: продовольственные товары, мучные и кондитерские изделия, растительные масла, одежда. В настоящее время уже достигнуты договоренности с крупной китайской сетью о реализации через торговый дом продукции омского производства в регионы Китайской Народной Республики. Кроме того, торговый дом будет привязан к электронной торговле.

В отношении поставок российских товаров китайские партнеры гарантируют применение льготной политики: возврат экспортного налога, освобождение от уплаты импортного налога и НДС, административный сбор на ввозимые товары утвержден на уровне 4,5%. В дальнейшем созданную зону беспошлинной торговли и туризма планируется превратить в собирательно-распределительный центр российских товаров.

По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговый оборот Омской области с КНР увеличился уже в 3,6 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил $26,6 млн, при этом экспорт увеличился в 6,4 раза, импорт – в 1,8 раза.

Омские предприятия договорились с китайскими партнерами о поставках семян льна, льняного, подсолнечного и рапсового масла, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков. Активный рост объема экспорта этих товаров наблюдается с прошлого года. Для наращивания интенсивности торговли создается специальная инфраструктура. Сегодня открыт торговый дом товаропроизводителей Омской области; создан центр логистики и внешнеэкономических операций, который будет помогать омским компаниям осваивать китайский рынок; регулярно организуются взаимные визиты и торгово-экономические миссии.

Параллельно развивается инвестиционное сотрудничество. При участии китайского капитала в регионе создано несколько предприятий в сфере деревообработки, сельского хозяйства, производства текстиля, обуви и строительных материалов.

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