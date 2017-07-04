Команда генконсульства КНР победила в турнире по настольному теннису в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Команда КНР заняла первое место на первом международном турнире по настольному теннису на кубок Атриум Палас Отеля, который проводился между командами консульств, представленных в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил главный судья соревнований Григорий Хабаров.

"В международном турнире участвовали три команды: сборные консульств КНР и Германии, а также российская команда, представляющая принимающую сторону. Турнир прошел по круговой системе. В результате команда консульства КНР победила во всех матчах. Запланированная на случай равенства очков парная игра не потребовалась", - рассказал Хабаров.

Заместитель генерального консула КНР в Екатеринбурге Ху Бинь отметил, что проведенные соревнования соответствуют олимпийскому духу. "Девиз Олимпийских игр гласит, что главное не победа, а участие. В Китае настольный теннис очень популярный вид спорта, но я уверен, что его любят и в других странах. Российские спортсмены играли очень неплохо, да и немецкие тоже. Уверен, в следующем турнире будет участвовать гораздо больше команд", - сообщил господин Ху Бинь.

Организатор соревнований Ирина Домина подтвердила, что второй турнир между консульствами иностранных государств, представленными в Екатеринбурге, пройдет в расширенном составе. "Сейчас мы обкатали организационные моменты и тайминг, а в будущем проведем более представительный турнир. В сентябре в соревнованиях планируют участвовать представители консульств Болгарии, Казахстана, Азербайджана. Консульство США может выставить совместную команду с Великобританией", - рассказала Домина.

В Екатеринбурге размещены генеральные консульства Азербайджана, Венгрии, Германии, КНР, Кыргызстана, Таджикистана, Вьетнама, США, Украины, Франции, Чехии, консульства Армении и Болгарии, почетные консульства Австрии, Монголии, Республики Корея, а также консультационные офисы, визовые центры, отделения посольств, агентства по поддержке бизнеса ряда зарубежных государств.