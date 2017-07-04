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Урбанисты Китая готовы сотрудничать с уральскими коллегами в сфере городского планирования

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4 июля, 10:45 UTC+3

В Центре городского планирования 15-миллионного Чэнду считают, что усиление транспортной инфраструктуры позволяет привлекать иностранный бизнес

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© ТАСС

ТАСС, 4 июля. Урбанисты и градостроители из китайского города Чэнду (провинция Сычуань) готовы сотрудничать с уральскими специалистами в сфере городского планирования. Об этом российским журналистам сообщили в пресс-службе Центра городского планирования Чэнду. 

"Мы готовы поделиться нашими градостроительными приемами и технологиями со специалистами из России. Наш опыт может быть интересен, например, Екатеринбургу, который сейчас активно развивается: строит новые районы и реконструирует сложившуюся историческую часть. Чэнду начал бурно отстраиваться только в 1998 году. Менее чем за двадцать лет была проделана огромная работа, но большая часть программы развития города будет выполнена к 2030 году", - сообщили в пресс-службе Центра городского планирования. 

В ведомстве отметили, что программа включает в себя несколько разделов. "Мы предлагаем четко определить зоны для жизни, производства и отдыха в экологичной среде. Из любой части города можно будет попасть в другую за полчаса. Для этого строится сеть скоростных автодорог "5 колец и 24 луча", а также сеть рельсового транспорта под названием "2 кольца и 12 лучей". Только в метро строится по 20 станций в год. Помимо общественного транспорта развиваются и международные узлы, речной и авиатранспорт", - добавили в пресс-службе. 

Как рассказали в Центре городского планирования, особое значение придается строительству второго аэропорта. "Он располагается в 50 км от центра города и будет принимать в два раза больше перевозок, чем существующий ныне. Новый аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 или начале 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Усиление транспортной инфраструктуры позволит привлечь в 15-миллионный город иностранный бизнес. "Уже сегодня на территории Чэнду работают 90 тысяч предприятий. Здесь располагаются представительства крупнейших мировых корпораций: Intel, IBM, Nokia, Siemens и других. Превратить город в крупнейший экономический центр китайское правительство намерено к 2030 году", - рассказали в пресс-службе. 

Уральские и сибирские журналисты посетили Центр городского планирования Чэнду в рамках пресс-тура, который организовал Информационный департамент МИД КНР при посредничестве Генерального консульства КНР в Екатеринбурге. Пресс-тур прошел в рамках Года перекрестных обменов между СМИ РФ и КНР. Только с российской стороны запланировано свыше 200 мероприятий. Уже этим летом в Екатеринбурге ждут делегацию Всекитайской ассоциации журналистов.

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