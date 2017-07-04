На фестивале Усадьба Jazz в "Архангельском" выступили более 30 коллективов из разных стран

МОСКВА, 4 июля 2017 г. /АртМания/. 1 июля 2017 года Музей-усадьба "Архангельское" приняла гостей фестиваля Усадьба Jazz. На весь день усадьба князей Юсуповых вновь наполнилась музыкой и энергией - более 30 коллективов из России, США, Великобритании, Израиля, Грузии, Норвегии, Польши выступили на фестивале.

Четырнадцатая Усадьба Jazz прошла под лозунгом "фестиваль без пластика" - организаторы свели к минимуму использование пластика и отправили на переработку тот, что собрали во время проведения фестиваля.

"Мы дали прекрасный старт фестивальному сезону - несмотря на штормовое предупреждение накануне, день выдался по-настоящему летним, и фестиваль посетили более 7 000 человек, - рассказывает генеральный продюсер фестиваля Мария Семушкина. - В этом году Усадьба Jazz пройдет еще в четырех городах: Екатеринбурге, Воронеже, Санкт-Петербурге и Сочи. В 2018 году мы отмечаем 15-летие фестиваля - уже сейчас работаем над программой. Мы готовим много сюрпризов: Усадьба Jazz выйдет в город, мы привезем еще больше потрясающих артистов со всего мира".

На четырех сценах звучали яркие премьеры и композиции уже любимых московской публикой исполнителей. Ключевым событием сцены "Партер" стало первое в Москве выступление израильской певицы эфиопского происхождения Эстер Рада (Ester Rada). Закрыл фестиваль сет талисмана Усадьбы Jazz Нино Катамадзе & Insight - грузинская исполнительница выступила на фестивале в Москве в одиннадцатый раз.

Покорили гостей самой утонченной площадки "Аристократ" норвежский ню-джазовый трубач Нильс Петтер Мольвет (Nils Petter Molvær) и нью-йоркский соул-певец и гитарист Рауль Мидон (Raul Midon). Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представил программу "Джаз в бабочках", а патриарх российского джаза Алексей Козлов вновь появился на сцене со своей группой "Арсенал". К программе присоединились Visegrad Quintet - группа музыкантов из стран Вышеградской четверки.

Сцену "Индикатор" заняли молодые артисты: гости танцевали под Manizha, екатеринбургскую группу "Обе две", москвичей "Цветочный 15" и лондонский коллектив Ezra Collective.

За 14 лет существования фестиваля у его постоянных поклонников появились дети - будущие гости и участники Усадьба Jazz. Для них в этом году впервые работала специальная сцена - Усадьба Jazz Kids, где музыканты провели интерактивные мастер-классы. Коллектив Sofoli открыл программу музыкальной сказкой, вдохновленной культурой Западной Африки, а перкуссионный оркестр Sambateria познакомил детей с ритмикой Латинской Америки. Юные гости послушали своих талантливых сверстников - финалистов конкурса среди начинающих исполнителей. Вечером на площадке выступали победитель конкурса "Найдено ВКонтакте" и фавориты прошлогоднего конкурса в Сочи. Партнеры фестиваля подготовили интересные площадки для детей: некоторые попробовали себя в качестве ведущих новостей, кто-то принял участие в квестах.

На аллеях парка Музея-усадьбы "Архангельское" для гостей фестиваля выступили лучшие московские уличные музыканты - девять победителей открытого голосования, выбранные в социальных сетях в рамках акции "Лайн-ап" совместно с Московским Продюсерским Центром.

15 июля фестивальную эстафету подхватит Екатеринбург. Место проведения уральской Усадьбы Jazz остается неизменным - это знаменитая усадьба Расторгуевых-Харитоновых XIX века. В Воронеже 22 июля фестиваль примет гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских - уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России - в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагиноостровского дворца, построенного архитектором Карло Росси, а 25-27 августа Усадьба Jazz пройдет в Конаково на Волге. Завершится сезон 12-16 сентября на горном курорте "Горки Город" в Сочи, на территории Красной Поляны.

Официальный сайт usadba-jazz.ru

Подробная программа: usadba-jazz.ru/programma-festivalya

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