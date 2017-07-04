Эксперты MebHome: экономический кризис уберет мелких игроков на мебельном рынке

На фоне затяжного экономического кризиса и падения платежеспособности населения многие производители корпусной и мягкой мебели переживают не лучшие времена. Согласно данным крупного мебельного магазина MebHome, в онлайн сегменте ситуация схожая - на плаву остаются только крупные игроки, способные пережить колебания потребительского спроса и подстроиться под сложившиеся реалии.

Кризис уже сейчас частично убрал с рынка многочисленных посредников и неофициальных дистрибьюторов, которые наживались за счет многоуровневой наценки на товары от производителя.

В подобных условиях небольшие мебельные магазины стараются всеми силами привлечь внимание рядового покупателя, предлагая различные акции, распродажи, бонусные программы, благодаря которым мебель можно купить со значительной экономией бюджета. И это уже учитывая, что средний чек в мебельных магазинах за последние годы упал минимум на 10-15%.

Однако есть у данной тенденции и обратная сторона - в погоне за жизненно важной прибылью мелкие участники рынка не всегда предлагают честные акции с прозрачными условиями и не всегда поставляют качественный товар, экономя на сырье и сборке.

Стоит избегать фирм-однодневок, которые появляются на рынке всего на несколько месяцев, чтобы собрать деньги за заказы, а потом ликвидироваться, выполнив свои обязательства лишь частично или не выполнив их вовсе. Сложная ситуация с мебелью, которая поставляется напрямую от официального дистрибьютора или фабрики, в регионах. Здесь все еще работают посредники, а крупные магазины мебели доставляют мебель только силами сторонних транспортных компаний.

За последние три года значительно снизился объем импортной продукции, которая из-за роста валютного курса, значительно поднялась в цене. С одной стороны, у отечественных потребителей появились возможности занять новые сегменты рынка, предложив свою продукцию. С другой стороны, не у всех мебельных фабрик были и есть возможности производить товар соответствующего "европейского" качества. Сказывается дефицит эксклюзивного сырья и комплектующих.

Что же делать потребителю в сложившейся ситуации? Во-первых, трезво оценивать размер скидок. Если производитель предлагает новую модель со скидкой более 50%, стоит задуматься над качеством продукта. Во-вторых, следует внимательно читать условия акций, рассрочек, кредитов - за броскими рекламными лозунгами может скрываться реальная переплата. Хороший товар даже в условиях кризиса не может стоить подозрительно мало.

По понятным причинам лучше приобретать товары в крупных магазинах, которые уже заслужили доверие. Следует покупать мебель у официальных поставщиков, которые готовы подтвердить это документами и работают напрямую с отечественными фабриками. Одним из них является интернет-магазин мебели MebHome в Москве, который предлагает широкий ассортимент продукции различных брендов и часто проводит распродажи.