Технологии внедрения агрокультур в условиях неустойчивой погоды разработают на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного агарного университета (УрГАУ) к концу 2017 года разработают научно-практические рекомендации для аграриев по выращиванию сельхозкультур в условиях неустойчивой погоды и климатических изменений. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС проректор по науке и инновациям УрГАУ Борис Воронин.

"Сейчас более 500 наших студентов находятся на производственной практике в хозяйствах Свердловской области, вместе с преподавателями они проводят опыты, в результате которых мы постараемся выдать научно-практические рекомендации по применению адекватных агротехнологий с учетом природно-климатических изменений. Мы их дадим по итогам лета, к концу года", - сказал он.

По словам Воронина, в частности, необходимо пересмотреть сроки посадки агрокультур. "С учетом того, что непредсказуемый климат, конечно, мы сегодня должны новые технологические сроки посмотреть, может быть, на 15 дней раньше посадки делать. Но пересмотреть надо не только технологии, но и сорта, надо работать над сокращением сроков вегетации (вызревания - прим. ТАСС). Например, срок вегетации картошки на Урале это 90-120 дней, а в Европе - 60 дней", - добавил Воронин.

Он подчеркнул, что также в настоящее время большой проблемой является зависимость от импортных семян. "Картофель, капуста, морковь, свекла в отдельных случаях до 70% - это пока импортные семена. Наша задача - уйти от импортозависимости не только по количеству семян, но и их по качественным показателям", - уточнил Воронин.

По словам врио министра АПК и продовольствия Свердловской области Сергея Шарапова, обильные дожди, грозы, ураган, которые были в Свердловской области в течение июня, пока не оказали негативного влияния на урожай кормовых культур, прогнозируется хороший урожай зерновых. По данным синоптиков, в июне в регион выпало осадков до полуторамесячной нормы, в первой половине июля дожди сохранятся.

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Ранее учеными университета уже были выведены и включены в Госреестр ряд сортов овощей, на сегодняшний день еще различные гибриды проходят заключительные испытания для включения в Госреестр селекционных достижений.