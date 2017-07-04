ДОНСТРОЙ возглавил рейтинг девелоперов небоскребов

МОСКВА, Россия. 4 июля 2017 года. "ДОНСТРОЙ" возглавил рейтинг столичных застройщиков, в портфеле продаж которых находится больше всего небоскребов, подсчитали аналитики компании "Метриум Групп". Сегодня девелопер ведет первичные продажи в шести проектах, в составе которых есть высотные здания - "Суббота", "Алые Паруса", "Долина Сетунь", "Сердце Столицы", "Символ" и "Лосиный остров".

При составлении рейтинга был установлен порог отсечки на уровне 99 метров. На текущий момент в столице ведутся первичные продажи квартир и апартаментов в 36 проектах, все здания или отдельные корпуса в которых преодолевают эту высоту. Их застройщиками выступают 24 девелоперские компании. При составлении рейтинга учитывалась жилая площадь каждого высотного здания. Суммарный показатель составил 3 млн кв. м, из них 2,2 млн кв. м приходится на девелоперов из первой десятки. Суммарный показатель по объектам компании "ДОНСТРОЙ" - 406,9 тыс. кв. м.

Как отмечают составители рейтинга, "каждый московский небоскреб - это уникальное техническое сооружение. На высотные здания не распространяются общепринятые строительные нормы и правила (СНиПы), они требуют дополнительных расчетов и согласований, применения передовых технологий и материалов. Девелоперов высотных зданий без всякого преувеличения можно назвать лидерами строительной индустрии".