В "Макаровском квартале" завершен нулевой цикл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. В жилом комплексе "Макаровский квартал", расположенном в центре Екатеринбурга, успешно завершены монолитные работы нулевого цикла строительства жилого дома бизнес-класса I очереди комплекса. Здесь предусмотрено размещение 182 квартир, сообщают в управлении по связям с общественностью Уральской горно-металлургической компании.

"На сегодняшний день монтажные работы ведутся с опережением графика. Сейчас возводятся стены третьего этажа жилого дома бизнес-класса первой очереди комплекса. В общей сложности с начала строительства было залито 6 тыс. куб. м бетона, что сравнимо с количеством бетона для возведения 16-этажного дома", - сказано в сообщении.

В I очереди комплекса предусмотрен подземный двухуровневый паркинг, строительство которого уже выполнено более чем на 50%. Также застройщик выполнил заливку чаши бассейна (22х8 м) в фитнес-клубе премиум класса международной сети Gold`s Gym, который будет располагаться в первой очереди. В управлении отмечают, что уже весной 2018 года будет полностью возведен каркас жилого дома и начата наружная и внутренняя отделка здания, завершение всего комплекса строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса запланированы на осень 2018 года.

"С момента старта продаж, который был объявлен вместе с началом строительства, уже реализовано 93 квартиры, что составляет 50% от общего количества квартир первой очереди. Чтобы сохранить историю строительства "Макаровского квартала", мы решили сделать ролик в формате Time Lapse. Первая его часть размещена на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Ежеквартально он будет "прирастать" новыми кадрами. В итоге ход всего строительства мы сможем посмотреть за несколько минут", - рассказал руководитель проекта "Макаровский квартал" Евгений Мордовин.

В настоящее время для удобства клиентов помимо традиционных способов приобретения недвижимости в ЖК "Макаровский квартал" предусмотрены еще варианты покупки: трейд-ин (срочный выкуп предусматривает реализацию недвижимости клиента в течение пяти дней), беспроцентная рассрочка (стоимость квартиры фиксируется при внесении первого платежа до момента окончания строительства), особые условия по ипотечному кредитованию (от 9,5% годовых).

Помимо строительства жилого дома бизнес-класса первой очереди комплекса в "Макаровском" началось строительство жилого дома класса "элит", расположенного вдоль набережной городского пруда рядом с "Симановской мельницей". В этом доме будут расположены уникальные квартиры с отдельным выходом на улицу и собственной террасой площадью до 48 кв. м. Плановый срок ввода в эксплуатацию объекта - II квартал 2019 года. Сегодня также ведется проектирование второй, самой "высотной" очереди проекта (переменная этажность составляет от 20 до 30 этажей). Старт продаж квартир с панорамным видом на реку Исеть намечен на конец этого года. Реставрационные работы "жемчужины проекта" - Симановской мельницы - начнутся в 2018 году.

График работ организован таким образом, чтобы к концу 2019 года завершить все работы на площадке, выходящей непосредственно на набережную городского пруда, отмечают в УГМК.

Справка

Церемония заливки "первого бетона" нового многофункционального жилого комплекса УГМК прошла 22 марта 2017 года. Он будет построен на участке 5,3 га на набережной городского пруда Екатеринбурга. Его общая площадь составит порядка 170 тыс. кв. м, всего здесь будет построено порядка 900 квартир бизнес- и элит-класса и обустроено 1250 парковочных мест в двухуровневом подземном паркинге. На первых этажах зданий "Макаровского квартала" разместятся коммерческие, досуговые и спортивные объекты. Строительство будет осуществляться за счет кредитных средств ПАО "Сбербанк" - договор о кредитной линии для Уральской горно-металлургической компании на 4,2 млрд рублей был заключен на "Иннопроме-2016". Общая стоимость проекта - 7-8 млрд рублей. На территории квартала находятся два исторических объекта - памятник архитектуры XIX века "Симановская мельница" и кирпичное здание лаборатории, строители проводят их реставрацию.

В России осталось лишь три мельницы, которые являются объектами культурного наследия, две из них находятся в Екатеринбурге. Это Симановская мельница, построенная в 1884 году купцом первой гильдии Ильей Симановым, а также мельница Борчанинова-Первушина, расположенная в нескольких кварталах от Симановской - образец промышленного зодчества начала XX века. Третий объект - мельница Гергардта, памятник Сталинградской битвы, входящая в состав музея-панорамы в Волгограде.